Верховный суд Венесуэлы определит нового спикера парламента

МЕХИКО, 14 янв - РИА Новости. Конституционная палата Верховного суда Конституционная палата Верховного суда Венесуэлы (TSJ) намерена рассмотреть иск о конституционной защите в отношении Национальной ассамблеи , где за руководство борются экс-спикер от оппозиции Хуан Гуаидо и избранный частью депутатов новый председатель Луис Парра , которого обязали в пятидневный срок отчитаться об акте избрания и предоставить соответствующие документы.

"(Суд) признаёт себя компетентным для рассмотрения иска о конституционной защите, поданного гражданином Энрике Очоа Античем против Национальной ассамблеи, и, в частности, в отношении депутатов Луиса Парры, Франклина Дуарте и Хосе Грегорио Нориеги, с одной стороны, и депутатов Хуана Гуаидо, Хуана Пабло Гуанипы и Карлоса Беррисбейтии, с другой стороны, которые намерены выполнять функции членов Совета директоров Национального собрания", - говорится в заявлении TSJ в Facebook.

В документе отмечается, что вновь избранные спикер парламента и его заместители обязаны в пятидневный срок предоставить суду доклад об акте избрания нового руководства законодательным органом и кворуме, собранном в ходе сессии, а также заверенные копии актов и других относящихся к процессу документов.

На официальном заседании парламента 5 января вместо Гуаидо на пост спикера был избран Парра. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что претензии оппозиции к ходу голосования несостоятельны: кворум был документально подтвержден, а оцепление вокруг здания выставили по просьбе самого Гуаидо, опасавшегося провокаций. После этого депутаты-соратники Гуаидо собрались отдельно и постановили, что он остается на посту спикера на следующий годовой срок.