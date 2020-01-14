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Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
2020-01-14T01:58+0300
https://ria.ru/20200114/1563383780.html
Верховный суд Венесуэлы определит нового спикера парламента
https://cdn25.img.ria.ru/images/149746/52/1497465234_0:181:2500:1587_1036x0_80_0_0_92a805ace78b3499c0921d7162c0c44b.jpg
РИА Новости

Верховный суд Венесуэлы определит нового спикера парламента

00:53 14.01.2020 (обновлено: 01:58 14.01.2020)
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© AP Photo / Fernando LlanoСторонники президента Венесуэлы Николаса Мадуро и военные у здания Национальной ассамблеи в Каракасе
Сторонники президента Венесуэлы Николаса Мадуро и военные у здания Национальной ассамблеи в Каракасе
© AP Photo / Fernando Llano
МЕХИКО, 14 янв - РИА Новости. Конституционная палата Верховного суда Венесуэлы (TSJ) намерена рассмотреть иск о конституционной защите в отношении Национальной ассамблеи, где за руководство борются экс-спикер от оппозиции Хуан Гуаидо и избранный частью депутатов новый председатель Луис Парра, которого обязали в пятидневный срок отчитаться об акте избрания и предоставить соответствующие документы.
"(Суд) признаёт себя компетентным для рассмотрения иска о конституционной защите, поданного гражданином Энрике Очоа Античем против Национальной ассамблеи, и, в частности, в отношении депутатов Луиса Парры, Франклина Дуарте и Хосе Грегорио Нориеги, с одной стороны, и депутатов Хуана Гуаидо, Хуана Пабло Гуанипы и Карлоса Беррисбейтии, с другой стороны, которые намерены выполнять функции членов Совета директоров Национального собрания", - говорится в заявлении TSJ в Facebook.
В документе отмечается, что вновь избранные спикер парламента и его заместители обязаны в пятидневный срок предоставить суду доклад об акте избрания нового руководства законодательным органом и кворуме, собранном в ходе сессии, а также заверенные копии актов и других относящихся к процессу документов.
На официальном заседании парламента 5 января вместо Гуаидо на пост спикера был избран Парра. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что претензии оппозиции к ходу голосования несостоятельны: кворум был документально подтвержден, а оцепление вокруг здания выставили по просьбе самого Гуаидо, опасавшегося провокаций. После этого депутаты-соратники Гуаидо собрались отдельно и постановили, что он остается на посту спикера на следующий годовой срок.
В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо в качестве президента. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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