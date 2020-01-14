Инспекторы Минобороны Великобритании посетят российский военный объект

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Инспекторы Инспекторы министерства обороны Великобритании 14-16 января планируют посетить военный объект в Ростовской области, сообщил начальник национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков

Посещение по оценке проводится в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

"В качестве объекта посещения Великобританией определен 68-й танковый полк Южного военного округа, дислоцированный в поселке Персиановский Ростовской области", - сказал Рыжков.

Он уточнил, что целью посещения является проверка информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружений и военной техники данного полка. Инспекторам предоставят данные о полке, а также покажут личный состав и основные системы вооружений и техники.