Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-14T00:28+0300
https://ria.ru/20200114/1563383630.html
Инспекторы Минобороны Великобритании посетят российский военный объект
https://cdn23.img.ria.ru/images/151281/07/1512810757_0:143:3072:1871_1036x0_80_0_0_e38a283452c94078b6a774121f766c63.jpg
РИА Новости

Инспекторы Минобороны Великобритании посетят российский военный объект

00:28 14.01.2020
689
© РИА Новости / Ульяна Соловьева / Перейти в фотобанкТанк
Танк
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
Перейти в фотобанк
Танк . Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Инспекторы министерства обороны Великобритании 14-16 января планируют посетить военный объект в Ростовской области, сообщил начальник национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.
Посещение по оценке проводится в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.
"В качестве объекта посещения Великобританией определен 68-й танковый полк Южного военного округа, дислоцированный в поселке Персиановский Ростовской области", - сказал Рыжков.
Он уточнил, что целью посещения является проверка информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружений и военной техники данного полка. Инспекторам предоставят данные о полке, а также покажут личный состав и основные системы вооружений и техники.
Венский документ 2011 года предусматривает широкий обмен информацией о военных силах, оборонном планировании и военных бюджетах. Страны ОБСЕ также уведомляют друг друга об определенных видах военной деятельности, приглашают наблюдателей и проводят инспекции. Документ нацелен на дальнейшее укрепление доверия и безопасности между странами-участницами (ОБСЕ включает 57 стран в Европе, Азии и Америке).
Совместные учения с КСОР ОДКБ Взаимодействие-2019
6 ноября 2019, 00:13
В Бельгии российские инспекторы проверят военный объект
6330639
Обсудить 2
Минобороны ВеликобританииСергей РыжковМинистерство обороны ВеликобританииВеликобританияРоссияБезопасность
Рекомендуем
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:09Минобороны: Хафтар взял двое суток для обсуждения итогового заявления
15:09Ученые определили четыре основных типа старения
15:08Вице-спикер рассказал о планах Совета Федерации на весеннюю сессию
15:08Матвиенко отметила взаимодействие Счетной палаты и Совета Федерации
15:05В ДНР опасаются увеличения количества диверсионных вылазок силовиков
15:05Минобороны назвало главный итог переговоров по Ливии в Москве
15:01Участники переговоров подтвердили приверженность суверенитету Ливии
15:01Минтранс не отказался от идеи изменить правила авиаперевозки животных
15:01Росавиация прокомментировала меры безопасности для полетов над Ираном
14:59В Белоруссии рассказали об "альтернативных" вариантах поставок нефти
14:56На Украине 16 поездов отстали от графика из-за пожара в электричке
14:55Парламент Египта одобрил продление режима чрезвычайного положения
14:55В Раде предрекли украинцам рабство
14:52Слуцкий не исключил внесения в ПАСЕ резолюции по исторической памяти
14:52Депутат Госдумы поделился мнением о словах президента Эстонии
14:50В Москве организуют около 40 мест для крещенских купаний
14:48Матвиенко отметила авторитет Счетной палаты на международной арене
14:42Жириновский пожаловался на слишком длинный гимн России
14:41В Госдуме оценили идею литовского депутата отмечать день взятия Москвы
14:36Матвиенко пожелала Счетной палате оставаться "всевидящим оком"
Лента новостейМолния