Инспекторы Минобороны Великобритании посетят российский военный объект

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Инспекторы министерства обороны Великобритании 14-16 января планируют посетить военный объект в Ростовской области, сообщил начальник национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.
Посещение по оценке проводится в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.
"В качестве объекта посещения Великобританией определен 68-й танковый полк Южного военного округа, дислоцированный в поселке Персиановский Ростовской области", - сказал Рыжков.
Он уточнил, что целью посещения является проверка информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружений и военной техники данного полка. Инспекторам предоставят данные о полке, а также покажут личный состав и основные системы вооружений и техники.
Венский документ 2011 года предусматривает широкий обмен информацией о военных силах, оборонном планировании и военных бюджетах. Страны ОБСЕ также уведомляют друг друга об определенных видах военной деятельности, приглашают наблюдателей и проводят инспекции. Документ нацелен на дальнейшее укрепление доверия и безопасности между странами-участницами (ОБСЕ включает 57 стран в Европе, Азии и Америке).
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