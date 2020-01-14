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Иностранные инвесторы атакуют российский рынок
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РИА Новости

Иностранные инвесторы атакуют российский рынок

08:00 14.01.2020 (обновлено: 11:13 14.01.2020)
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© REUTERS / Yuriko Nakao/File PhotoАмериканские доллары
Американские доллары
© REUTERS / Yuriko Nakao/File Photo
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости, Наталья Дембинская. В понедельник, 13 января, отечественный фондовый рынок обновил исторический максимум, впервые превысив по капитализации 12 триллионов рублей. Это второй по доходности в мире рынок акций, и доминируют на нем западные деньги. Почему нерезиденты проявляют к России повышенный интерес — в материале РИА Новости.

Высокая доходность

За первую неделю года иностранные инвесторы вложили в фонды развивающихся рынков почти два миллиарда долларов. По данным EPFR, суммарный объем инвестиций, поступивших из-за рубежа на российский рынок акций с 3 по 8 января, — 90 миллионов долларов. Основной приток (64 миллиона долларов) обеспечили глобальные фонды. А фонды, ориентированные исключительно на Россию, привлекли 26 миллионов долларов.
Так, крупнейший американский биржевой фонд VanEck Vectors Russia ETF 6 января получил от клиентов 21,49 миллиона долларов, направив эти средства на пополнение портфеля, практически копирующего индекс РТС. А через iShares MSCI Russia ETF поступили еще 8,65 миллиона.
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Главное, чем привлекает иностранных инвесторов отечественный рынок, — высокие доходы. В минувшем году российские акции по данному параметру уступили только греческим.

С начала 2018-го по середину января 2020-го наибольший прирост показали индексы РТС нефти и газа (плюс 65%), РТС энергетики (плюс 52%), РТС потребтоваров и торговли (плюс 25%). За год эти сектора прибавили 54, 53 и 30 процентов соответственно, указывает Александр Осин, аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс".

"Судя по всему, главная цель иностранных игроков на российском рынке — хеджирование потенциальных рисков ускорения глобальной инфляции", — предполагает он.

Понятные риски

Как объясняют эксперты, против российского рынка акций долгое время играл негативный настрой инвесторов относительно развивающихся рынков в целом и российского в частности. Считалось, что риски не компенсировались доходностью. Теперь ситуация изменилась.
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"В частности, ослабели риски санкций против российских компаний и экономики, как и в целом геополитические риски для страны. Рост цен на нефть и другие сырьевые товары помог предприятиям соответствующих отраслей. Притоку средств способствовало продолжение курса Центробанка на снижение ставок", — уточняет Илья Григорьев, аналитик долгового рынка ИК "Иволга Капитал".
Как добавляет ведущий аналитик QBF Олег Богданов, интерес нерезидентов к отечественным активам дополнительно стимулируется сверхмягкой монетарной политикой центробанков в Америке и Европе. Например, в еврозоне большинство гособлигаций в прошлом году торговалось с отрицательной доходностью.

"Это заставляет инвесторов искать другие варианты вложения средств. Российский рынок в этом отношении выглядел на общем фоне очень хорошо: у нас дешевые акции, высокая дивидендная доходность и хорошая доходность по государственным облигациям при низкой инфляции", — указывает аналитик.

Крепкий рубль

Еще один важный фактор — укрепление национальной валюты. В 2019-м рубль был самой сильной денежной единицей стран ЕМ. Рублевый индекс полной доходности топ-50 российских акций вырос на 33 процента, а долларовый — на 45 процентов.
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Уже ко второй половине года иностранные инвесторы оценили это по достоинству. "За девять месяцев доходность рубля повысилась на восемь процентов в паре с долларом, хотя в августе ввели жесткие санкции по "делу Скрипалей", а также снизились нефтяные котировки — с 64-66 долларов за баррель сорта Brent до 57-58", — напоминает Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

Новый год рубль также начал с разгона, прибавив сразу 1,3 процента — лучший результат среди валют развивающихся стран, констатируют в Nordea Bank. Национальную валюту поддерживает целый ряд благоприятных обстоятельств.
"Это и общая макроэкономическая стабильность в России с понижением инфляционного давления, и устойчивый интерес к российскому рынку долга, и планы властей по перенаправлению части финансовых средств в реальную экономику", — перечисляет Александр Разуваев, руководитель информационно-аналитического центра "Альпари".
Наконец, у инвесторов появилась надежда на скорое урегулирование торгового конфликта между США и Китаем, стороны ведут переговоры и в январе планируют подписать промежуточное соглашение. "Высокая доходность, относительно спокойная ситуация в мире и рост российской экономики сделали отечественный рынок очень привлекательным для инвесторов, вот они и увеличили вложения", — заключает Деев из AMarkets.
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