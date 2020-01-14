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Композитор Джон Уильямс установил рекорд по числу номинаций на "Оскар"
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РИА Новости

Композитор Джон Уильямс установил рекорд по числу номинаций на "Оскар"

01:05 14.01.2020
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© AP Photo / Invision / Chris PizzelloАмериканский композитор и дирижер Джон Уильямс
Американский композитор и дирижер Джон Уильямс
© AP Photo / Invision / Chris Pizzello
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Американский композитор и дирижер Джон Уильямс установил рекорд по количеству номинаций на премию "Оскар", сообщает Classic FM.
Сегодня он вошел в список претендентов на золотую статуэтку в категории "Лучшая музыка к фильму" за главную тему к блокбастеру "Звездные войны: Скайуокер. Восход", став 52-кратным номинантом на кинонаграду.
Из ныне живущих деятелей искусства — это самый большой результат (абсолютный рекордсмен —Уолт Дисней, которого номинировали на "Оскар" 59 раз. — Прим.ред.).
Джон Уильямс — 5-кратный лауреат премии "Оскар" ("Скрипач на крыше", "Челюсти", "Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда", "Инопланетянин", "Список Шиндлера"), а также 21-кратный обладатель премии "Грэмми", 7-кратный "BAFTA" и 4-кратный "Золотого глобуса", а также других престижных наград.
Кроме саундтреков к фильмам композитор писал музыкальное сопровождение для Олимпийских игр, телесериалов и концертов.
Статуэтка Оскара
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КультураМузыкаНовости культурыОскар (премия)Уолт Дисней
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