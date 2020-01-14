Схватка за океан. Самые современные боевые корабли России

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости, Андрей Коц. Современный, высокотехнологичный, мощный — по словам министра обороны Сергея Шойгу, Военно-морской флот России в состоянии ответить на любые вызовы этого столетия. О лучших "вымпелах", построенных за последние 20 лет, — в материале РИА Новости.
"Плавающий компьютер"
В июле 2018-го в состав Северного флота вошел головной фрегат дальней морской зоны проекта 22350 "Адмирал Горшков". Второй корабль этого типа — "Адмирал Касатонов" — сейчас проходит государственные испытания и будет передан флоту до конца года.
Эти фрегаты полным водоизмещением в 5400 тонн по праву считаются самыми технологически продвинутыми в составе ВМФ России. На головном корабле испытывали почти все флотские новинки — от радиоэлектронного оборудования до зенитно-ракетных комплексов и артиллерийских установок.
Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков"
Ударную мощь фрегатов обеспечивают 16 установок вертикального пуска крылатых ракет семейства "Калибр". ПВО кораблей представлена зенитно-ракетными комплексами "Полимент-Редут", созданными специально для российских "вымпелов" новых проектов, а также два ЗРК "Палаш", используемых в ближнем бою.
Универсальные 130-миллиметровые пушки А-192, делающие 30 выстрелов в минуту, могут поражать цели на дальности до 23 километров. Для борьбы с подводными лодками имеются четыре торпедных аппарата "Пакет-НК", принятые на вооружение в 2008-м.
Все системы управления — цифровые. По сути, эти корабли — плавающие компьютеры, способные выполнять множество задач практически без участия человека. Новая бортовая информационно-управляющая система связывает все оборудование в сеть с единым управлением, а радиоэлектронный комплекс освещения надводной и подводной обстановки позволяет экипажам обнаружить противника на значительном расстоянии.
Что касается скорости и мореходности, фрегаты способны достигать 30 узлов и находиться в автономном плавании около месяца. Сейчас достраиваются четыре корабля этого типа. Кроме того, в разработке — модернизированный проект 22350М. Полное водоизмещение обновленных фрегатов вырастет до семи тысяч тонн. Головной планируется передать флоту через семь лет.
Универсальные бойцы
Первый сторожевой корабль проекта 11356 "Адмирал Григорович" вошел в состав Черноморского флота в марте 2016-го. В Севастополе базируются еще два сторожевика этого типа — "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров". Они предназначены для ведения боевых действий как против надводных целей, так и против подводных лодок, отражения атак авиации самостоятельно или в составе соединения, а также для нанесения ударов по наземным объектам.
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкСторожевой корабль "Адмирал Григорович" у побережья Черного моря
Сторожевой корабль "Адмирал Григорович" у побережья Черного моря
Каждый сторожевик вооружен восемью ячейками универсального стрельбового комплекса ЗС14 и может дать залп крылатыми ракетами "Калибр-НК" или противокорабельными "Ониксами". Для боя накоротке корабли оснащены универсальной 100-миллиметровой корабельной установкой А-190 с дальностью стрельбы до 21 километра.
Бороться с подводными лодками сторожевикам помогают двенадцатиствольный реактивный бомбомет РБУ-6000, а также четыре 533-миллиметровых торпедных аппарата. ПВО кораблей обеспечивает зенитно-ракетный комплекс "Штиль-1" с дальностью стрельбы до 50 километров. Задачу ближней противовоздушной обороны выполняют две шестиствольные зенитные установки АК-630М.
11 января, 08:00"В НАТО удивятся": чем будут вооружать российский флот
Солидный арсенал оружия контролируется системой управления огнем "Пума", обеспечивающей дальний поиск, захват цели и ее сопровождение. Сторожевики максимально автоматизированы. Каждый оснащен новым комплексом "Требование-М", самостоятельно обрабатывающим информацию с постов кораблей и передающим ее человеку. Полное водоизмещение сторожевиков "адмиральской серии" — 4035 тонн каждый, они могут развивать скорость до 30 узлов и уходить в море на целый месяц.
Стражи побережья
Из корветов к сегодняшнему дню в составе флота числятся шесть кораблей проекта 20380, вступивших в строй с 2008 по 2018 год. Они относятся к классу многоцелевых боевых "вымпелов" ближней морской зоны. Основная задача — патрулирование акватории вблизи своего побережья, борьба с надводными и подводными целями, поддержка десанта.
Основное вооружение корветов — восемь пусковых установок "Уран-У" с противокорабельными ракетами Х-35, принятыми на вооружение в 2003-м. Каждая несет 145-килограммовую проникающую фугасно-осколочную боевую часть, которой хватит для уничтожения корабля любого типа на дистанции до 260 километров.
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКорвет проекта 20380 "Совершенный" в акватории Владивостока
Корвет проекта 20380 "Совершенный" в акватории Владивостока
К слову, корветы модернизированного проекта 20385 вместо "Уранов" получат на вооружение крылатые ракеты "Калибр". Для самообороны и борьбы с воздушными целями предусмотрен зенитно-ракетный комплекс "Редут" с дальностью стрельбы до 150 километров. Артиллерия представлена 100-миллиметровыми орудиями А-190, а противолодочные средства — четырьмя 330-миллиметровыми торпедными аппаратами "Калибр-НК".
Кроме того, каждый корабль оснащен самым современным радиоэлектронным и радиотехническим вооружением, системами спутниковой связи и может брать на борт многоцелевой вертолет Ка-27. Надстройка спроектирована по стелс-технологии, что снижает общую заметность корветов на радарах противника. Полное водоизмещение корвета — 2220 тонн, он способен разгоняться до 27 узлов и провести в "автономке" до 15 суток.
Смертоносные "малыши"
Серия малых ракетных кораблей проекта 21631 "Буян-М" стала самой массовой среди "вымпелов" постсоветской России. С 2014-го по 2019-й в боевой состав ВМФ вошли восемь МРК этого типа, еще четыре — строятся.
Малый ракетный корабль (МРК) проекта 21631 "Буян-М". Архивное фото
Несмотря на скромное водоизмещение в 950 тонн, МРК уже зарекомендовали себя как серьезное ударное оружие: каждый несет по восемь ячеек для крылатых ракет "Калибр-НК". Во время сирийской кампании МРК неоднократно обстреливали объекты террористов с большого расстояния. Кроме того, каждый корабль вооружен 100-миллиметровой пушкой А-190 и зенитно-артиллерийским комплексом АК-630М-2.
К недостаткам "Буянов" эксперты относят их недостаточную мореходность — корабли нельзя применять по назначению уже при шторме свыше пяти баллов.
В этом плане для действий в открытом море больше подходят МРК проекта 22800 "Каракурт", два представителя этого класса в 2018-м и 2019-м пополнили состав Балтийского флота, еще 14 строятся. Основное вооружение "Каракуртов" — крылатые ракеты "Калибр".
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМалый ракетный корабль "Тайфун" проекта 22800 перед началом спуска на воду на Ленинградском судостроительном заводе "Пелла". 24 ноября 2017
Малый ракетный корабль "Тайфун" проекта 22800 перед началом спуска на воду на Ленинградском судостроительном заводе "Пелла". 24 ноября 2017
Эти МРК водоизмещением 800 тонн оснащаются 76,2-миллиметровой пушкой АК-176МА и двумя 30-миллиметровыми зенитными автоматическими установками АК-630М. Начиная с третьего корабля серии, "Каракурты" будут вооружать ЗРК "Панцирь-МЕ".