Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Культура
2020-01-14T04:46+0300
https://ria.ru/20200114/1563376720.html
Independent опубликовал список лучших саундтреков всех времен
https://cdn24.img.ria.ru/images/105924/05/1059240538_0:53:1355:815_1036x0_80_0_0_bf38792e1d98aa233434a241c7436604.jpg
РИА Новости

Independent опубликовал список лучших саундтреков всех времен

04:46 14.01.2020
247
© A Band Apart/Jersey Films/Miramax Films (1994)Кадр из фильма "Криминальное чтиво"
Кадр из фильма Криминальное чтиво
© A Band Apart/Jersey Films/Miramax Films (1994)
МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Музыкальный обозреватель издания Independent отобрал 40 лучших саундреков, сообщает издание.
В пятерке лидеров "Фанатик" (2000), "Грязные танцы 2: Гаванские ночи" (2004), "Славные парни" (1990), "Скотт Пигигрим против всех" (2010), "Драйв" (2011).
"Волшебное таинственное путешествие" (1976) с участием Beatles и "Телохранитель" (1992) также вошли в десятку.
В числе сорока лучших — "Полуночный ковбой" (1969), "Жестокие намерения" (1999), "Трудности перевода" (2003), "Пляж" (2000) и "Черная пантера" (2018), "Зови меня своим именем" (2017), "Стражи галактики" (2017) и "Криминальное чтиво" (1994).
Актеры Брэд Питт и Леонардо ДиКаприо на красной дорожке фильма Однажды... в Голливуде в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля.
15 сентября 2019, 08:00Культура
Саундтрек "Однажды... в Голливуде" — что спрятал в нем Тарантино
100010
КультураМузыкаКино и сериалыНовости культуры
Рекомендуем
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:09Минобороны: Хафтар взял двое суток для обсуждения итогового заявления
15:09Ученые определили четыре основных типа старения
15:08Вице-спикер рассказал о планах Совета Федерации на весеннюю сессию
15:08Матвиенко отметила взаимодействие Счетной палаты и Совета Федерации
15:05В ДНР опасаются увеличения количества диверсионных вылазок силовиков
15:05Минобороны назвало главный итог переговоров по Ливии в Москве
15:01Участники переговоров подтвердили приверженность суверенитету Ливии
15:01Минтранс не отказался от идеи изменить правила авиаперевозки животных
15:01Росавиация прокомментировала меры безопасности для полетов над Ираном
14:59В Белоруссии рассказали об "альтернативных" вариантах поставок нефти
14:56На Украине 16 поездов отстали от графика из-за пожара в электричке
14:55Парламент Египта одобрил продление режима чрезвычайного положения
14:55В Раде предрекли украинцам рабство
14:52Слуцкий не исключил внесения в ПАСЕ резолюции по исторической памяти
14:52Депутат Госдумы поделился мнением о словах президента Эстонии
14:50В Москве организуют около 40 мест для крещенских купаний
14:48Матвиенко отметила авторитет Счетной палаты на международной арене
14:42Жириновский пожаловался на слишком длинный гимн России
14:41В Госдуме оценили идею литовского депутата отмечать день взятия Москвы
14:36Матвиенко пожелала Счетной палате оставаться "всевидящим оком"
Лента новостейМолния