Московский зоопарк показал видео панды, играющей в снегу

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Московский зоопарк накануне Старого Нового года опубликовал в инстаграме видео резвящейся в снегу панды Диндин.
"Обитатели зоопарка уже во всеоружии, чтобы начать отмечать в любой момент: свежие елки в вольерах есть, сугробы наконец тоже появились, а новогоднее угощение у каждого животного по расписанию", — подписали пост в соцсети сотрудники зоопарка.
Они пояснили, что с "особым рвением" к празднику готовятся большие панды, и прежде всего Диндин.
Она устроила настоящую феерию в преддверии Старого Нового года, пока в соседнем вольере Жуи вальяжно прогуливался по свежему снежку и без особого энтузиазма чистил свой роскошный мех в сугробе.
Диндин предновогодняя погода и выпавший обильный снег привели в полный восторг. Животное начало носиться по вольеру, кувыркаться, нырять в снег.
Главным объектом внимания панды стала елка. Традиционный новогодний символ был взят штурмом. Диндин обнимала дерево, качала его из стороны в сторону, пробовала на зубок и в конце концов решила добраться до самой верхушки.
Под тяжестью панды верхняя часть ели отломилась, и Диндин упала, приземлившись в сугроб. Но это ее не остановило. Сосна, которую принесли в вольер, стала ее новой игрушкой.
30 августа 2019, 01:56ТуризмМосковский зоопарк поделился видео резвящихся панд