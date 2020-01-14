Московский зоопарк показал видео панды, играющей в снегу

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Московский зоопарк накануне Старого Нового года Московский зоопарк накануне Старого Нового года опубликовал в инстаграме видео резвящейся в снегу панды Диндин.

"Обитатели зоопарка уже во всеоружии, чтобы начать отмечать в любой момент: свежие елки в вольерах есть, сугробы наконец тоже появились, а новогоднее угощение у каждого животного по расписанию", — подписали пост в соцсети сотрудники зоопарка.

Они пояснили, что с "особым рвением" к празднику готовятся большие панды, и прежде всего Диндин.

Она устроила настоящую феерию в преддверии Старого Нового года, пока в соседнем вольере Жуи вальяжно прогуливался по свежему снежку и без особого энтузиазма чистил свой роскошный мех в сугробе.

Диндин предновогодняя погода и выпавший обильный снег привели в полный восторг. Животное начало носиться по вольеру, кувыркаться, нырять в снег.

Главным объектом внимания панды стала елка. Традиционный новогодний символ был взят штурмом. Диндин обнимала дерево, качала его из стороны в сторону, пробовала на зубок и в конце концов решила добраться до самой верхушки.