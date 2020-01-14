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Туризм
2020-01-14T12:15+0300
https://ria.ru/20200114/1563370867.html
АТОР составила рейтинг самых дорогих туров прошлого года
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РИА Новости

АТОР составила рейтинг самых дорогих туров прошлого года

12:15 14.01.2020
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© Depositphotos / jag_czОтель Бурдж-эль-Араб в Дубае
Отель Бурдж-эль-Араб в Дубае
© Depositphotos / jag_cz
МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Туроператоры назвали самые дорогие путевки, приобретенные путешественниками в прошлом году, сообщает АТОР.
Лидер списка — тур за 11,7 миллиона рублей, приобретенная семьей из четырех человек. За 18 дней они побывали на Сейшелах (от аэропорта до отеля добирались на вертолете) и в ОАЭ, жили в люксовых гостиницах и оплачивали индивидуальные экскурсии.
10,7 миллиона рублей потратила семья из шести человек на отпуск на Сардинии. В эту сумму вошло проживание в пятизвездочном отеле в течение 19 дней и трансфер из аэропорта.
Самый дорогой тур в Турцию обошелся в 8,7 миллиона рублей. Он на третьем месте рейтинга. За эту сумму семья из семи человек проживала в люксовом отеле в Кемере.
Чуть дешевле, в 8,05 миллиона рублей, стоила путевка на Мальдивы на новогодние каникулы семье из восьми человек.
Замыкает пятерку самых дорогих туров десятидневный отдых семьи из четырех человек на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии.
Примечательно, что стоимость авиабилетов при составлении рейтинга не учитывалась.
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