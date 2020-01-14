АТОР составила рейтинг самых дорогих туров прошлого года

МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Туроператоры назвали самые дорогие путевки, приобретенные путешественниками в прошлом году, сообщает АТОР.

Лидер списка — тур за 11,7 миллиона рублей, приобретенная семьей из четырех человек. За 18 дней они побывали на Сейшелах (от аэропорта до отеля добирались на вертолете) и в ОАЭ, жили в люксовых гостиницах и оплачивали индивидуальные экскурсии.

10,7 миллиона рублей потратила семья из шести человек на отпуск на Сардинии. В эту сумму вошло проживание в пятизвездочном отеле в течение 19 дней и трансфер из аэропорта.

Самый дорогой тур в Турцию обошелся в 8,7 миллиона рублей. Он на третьем месте рейтинга. За эту сумму семья из семи человек проживала в люксовом отеле в Кемере.

Чуть дешевле, в 8,05 миллиона рублей, стоила путевка на Мальдивы на новогодние каникулы семье из восьми человек.

Замыкает пятерку самых дорогих туров десятидневный отдых семьи из четырех человек на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии.