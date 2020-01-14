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Австралийские пожары тушили неправильно, а главное — не там
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РИА Новости

Австралийские пожары тушили неправильно, а главное — не там

08:00 14.01.2020 (обновлено: 08:03 14.01.2020)
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© AFP 2019 / Saeed KhanТушение лесных пожаров в Австралии
Тушение лесных пожаров в Австралии
© AFP 2019 / Saeed Khan
Кирилл Стрельников
Кирилл Стрельников
Все материалы
Похоже, что в огненной австралийской эпопее наступает перелом, который, как и предполагалось, связан с вмешательством сил природы. На измученную трехлетней засухой и обожженную землю Австралии теперь с небес льются нескончаемые потоки воды: на Северных территориях всего за один день выпало количество осадков, которое обычно выпадает за половину всего сезона дождей.
Помощь свыше оказалась для австралийских властей очень кстати: на фоне усиливающейся критики в их адрес объявление передышки позволит снизить накал страстей и перегруппировать силы для финальной победы над десятками еще не потушенных пожаров. Тревога и озабоченность повсюду сменяется оптимизмом: власти даже обратились к иностранным туристам, чтобы они поскорее возвращались, поскольку туристический сектор отвечает за 3,1% ВВП страны.
Однако в то время как дожди смывают гарь и пепел, а в почерневшие австралийские леса возвращается жизнь, зелень и пение птиц, все сильнее разгорается другой пожар — виртуально-медийный, который потушить будет гораздо сложнее.
Медийный пожар уже давно вышел за пределы Австралии и сейчас бушует в мировой Сети. В виртуальное пространство, разогретое политикой, вбрасывается горючая смесь из громких заявлений и тезисов вроде "во всем виноваты изменения климата, власти и бизнес", "долой ископаемое топливо", "Австралия — это предупреждение всему миру", "кто отрицает — тот убивает", и, конечно, "поможем Австралии кто чем может".
Раненый кенгуру в Кобарго, Австралия
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Сотни больших и малых звезд, пользуясь моментом, листают страницу Австралии в "Википедии" и размещают в своих соцсетях картинки с обгоревшими мишками коала, печальными эмодзи и сердечками.
Некоторые даже обещают помочь материально. Певица Пинк, например, пообещала подарить австралийским пожарным 500 тысяч долларов, юмористка Селеста Барбер насобирала 13 миллионов, а известный австралийский крикетист Шейн Ворн планирует дать на благое дело 300 тысяч австралийских долларов, которые он хочет получить, продав с аукциона свою зеленую бейсболку. Австралийский же теннисист Ник Киргиос объявил, что будет перечислять в "пожарный" фонд по 200 австралийских долларов за каждое свое попадание мячом по площадке. Мария Шарапова, которая получила приглашение на Открытый чемпионат Австралии по теннису, решила ограничиться 25 тысячами долларов.
Некоторые медийные лица вместо денег решили пожертвовать в общий котел свой социальный капитал. Рассел Кроу и Кейт Бланшетт использовали церемонию "Золотой глобус", чтобы сказать миру, что "когда одна страна страдает от климатической катастрофы, страдают все" и что "трагедия в Австралии — результат изменений климата". Члены британского монаршего дома отдали в общую копилку самое дорогое — "свои молитвы и мысли".
Но самым большим оптимистом оказался Хоакин Феникс ("Джокер"): он просто пообещал надевать на все церемонии один и тот же смокинг, чтобы снизить нагрузку на природные ресурсы и затормозить глобальное потепление.
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10 января, 10:04Культура
Фонд Ди Каприо пожертвует $3 млн на борьбу с пожарами в Австралии
Мировые СМИ с удовольствием раскрыли перед читателями все ужасы австралийских пожаров и дали возможность каждому самоназначенному эксперту высказать свою теорию. Но все многомиллионные публикации на горячую тему в итоге можно свести лишь к одной ключевой фразе: "Связь нынешних экстремальных событий с антропогенными изменениями климата научно неоспорима".
Подавляющему большинству потребителей медиаконтента этот безоговорочный тезис совершенно достаточен для достройки своей картины мира и определения правых и виноватых. Однако если копнуть чуть глубже, обнаруживается, что как раз с научной подоплекой тут не все так однозначно.
Например, прогрессивные активисты, специалисты и даже некоторые ученые авторитетно утверждают, что причиной пожаров в Австралии стали "беспрецедентные климатические условия". Но даже краткий визит на сайт Метеорологического бюро Австралии дает нам информацию о том, что в истории климатических наблюдений этого материка периодически фиксировались и более высокие температуры для конкретного месяца, в том числе в начале 20 века, когда понятия "изменения климата" не существовало в принципе.
Появившиеся в большом количестве в Сети специалисты по Австралии заявляют, что нынешняя засуха, на фоне которой случились пожары, — самая жестокая и длительная в истории материка. Однако менее медийные, но более информированные специалисты из профильных организаций вроде Государственного бюро статистики Австралии отмечают, что засухи сравнимого масштаба в Австралии — это практически норма.
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9 января, 16:05
Катастрофические последствия лесных пожаров в Австралии
Если не сходятся цифры, то всегда можно добавить эмоции. Онлайн-активисты пытаются доказать испуганной аудитории, что нынешние австралийские пожары — это экстраординарное и чрезвычайное событие, потому что оно сопряжено с массовыми человеческими жертвами, которые, по сути, стали мучениками и жертвами угля, нефти и газа, и которое не имеет аналогов по своим масштабам.
Но Google в течение нескольких секунд находит информацию о том, что в 2009 году в районе Мельбурна пожар под названием "Черная суббота" убил всего за несколько часов 173 человека (в нынешних пожарах погибло 27 человек), и о том, что в истории Австралии неоднократно были пожары, охватившие сравнимые площади.
Еще более углубленное изучение научных материалов обнажает тот факт, что Австралия в ее нынешнем виде исторически сформирована пожарами, засухами и наводнениями, которые в этом регионе являются объективной и рутинной реальностью из-за давно известных климатических процессов, в частности феноменов Эль-Ниньо и так называемого диполя Индийского океана.
Эти феномены представляют собой периодически меняющие направление глобальные океанские и воздушные течения, которые сильнейшим образом влияют на климатическую картину в этом регионе мира и объяснить которые никто не может полностью до сих пор. В частности, уже давно установлена корреляция между всеми крупнейшими лесными пожарами в Австралии и эффектом "положительного" диполя, приносящего в этот регион сухость и жару.
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9 января, 04:58
В Австралии более миллиарда животных погибли во время лесных пожаров
Эти природные феномены и их влияние на погоду были зарегистрированы еще тогда, когда никто не мог предположить, что нефти, газу и углю будет объявлена настоящая война: первое упоминание об Эль-Ниньо было сделано перуанскими моряками в 1892 году, всего через 45 лет после начала работы первой промышленной нефтяной скважины.
Но самой интересной темой, которую старательно обходят медиапроповедники глобального потепления, является прямая связь между главными причинами нынешних пожаров в Австралии и пожаров в Калифорнии 2018-2019 годов.
По мнению ряда специалистов, объединяет эти пожары то, что сначала в Калифорнии, а потом в Австралии были приняты специфические правила лесопользования, в результате которых стало экономически невыгодно очищать лес от старых деревьев, а инвестиции в соответствующую инфраструктуру снизились в разы.
В результате в местных лесах накопилось огромное количество упавших, гнилых, сухих и больных деревьев и высохшего густого подлеска, что подготовило для пожаров почти неисчерпаемые запасы топлива и идеальные условия для стремительного распространения огня.
Кроме того, отмечаются такие "отягчающие" факторы, как рост неконтролируемого выпаса скота, что привело к распространению агрессивных сорняков, деградации водоносных слоев и высыханию родников; гидравлическое бурение, вызывающее эрозию почв и их высыхание; вырубка лесов; гидромелиоративные проекты, уничтожившие 95% всех болот в Калифорнии, которые служили естественными преградами для пожаров; промышленная добыча воды из глубоких водоносных горизонтов, нарушающая водный баланс; и даже "переселение" в Калифорнию эвкалиптов, обладающих в разы более высокой горючестью, чем местные виды деревьев. Иначе говоря, к объективным обстоятельствам (естественная "пожароопасность" региона) прибавились антропогенные факторы, которые в разы увеличили риски и итоговый масштаб бедствия.
Коалы
12 января, 14:59
"Один счастливый клиент". В Австралии животные получили килограммы еды
Мы в очередной раз приходим к выводу, известному по старому анекдоту: потерянные ключи лучше искать не под фонарем, а там, где ты их видел в последний раз. Иными словами — глупо ожидать откровений и точных научных данных в медиахайпе, когда можно призвать на помощь здравый смысл, логику и информацию из проверенных источников.
Неконтролируемый цифровой шум и прессинг, построенные на эмоциях и пропагандистских методиках, несут в себе серьезные риски, которые сложно просчитать и которые уже начинают приносить свои негативные плоды.
Поэтому вместо "эмоционирования" в соцсетях всегда лучше выбирать информированное эволюционирование — хотя это, может быть, менее увлекательно, чем вести свою личную священную войну в виртуальном пространстве.
9701778739
АвстралияАвторы
Популярные комментарии
)))))) "Австралийские пожары тушили неправильно, а главное — не там". Ну и клоуны же у нас сидят везде. Как будто у нас в стране тушат правильно и там где надо, поэтому-то и горят теперь наши леса каждый год по несколько месяцев? А у нас не австралийский климат или кто-то это не запомнил? ))))))
14 января, 09:26
ВпВсё помню! Дедушка
280000115
Под "не там" автор подразумевал "пожар" в медиаполе.
14 января, 10:12
Илья А.
9960014
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