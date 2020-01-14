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2020-01-14T08:11+0300
https://ria.ru/20200114/1563370032.html
Йога поможет женщинам в кризисных ситуациях справиться со стрессом
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РИА Новости

Йога поможет женщинам в кризисных ситуациях справиться со стрессом

08:00 14.01.2020 (обновлено: 08:11 14.01.2020)
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© Фото предоставлено ГКУ АО "Кризисный центр помощи женщинам"Занятие по йоге в кризисном центре
Занятие по йоге в кризисном центре
© Фото предоставлено ГКУ АО "Кризисный центр помощи женщинам"
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. В астраханском кризисном центре помощи женщинам начали осваивать йогу. Программа "Йога для мамы" помогает девушкам, находящимся в трудной жизненной ситуации, восстановить душевное равновесие.
"Наш тренер по йоге, когда девушки рассаживаются, с ними очень долго беседует. Она обучает их не только как ногу за голову закинуть, они сначала дышат, потом ложатся, используют асаны, специальные расслабляющие позы. Обязательным компонентом большинства практик йоги является релаксация. Йога рука об руку идет с психологией", – сказала заведующая отделением социальной реабилитации Наталья Голубкова.
Она также добавила, что в кризисном центре работают четыре психолога по индивидуальным и групповым программам. Несмотря на это многие с опаской относятся к походам к специалистам, именно поэтому в программу поддержки матерей решили включить занятия по йоге. Тренер использует техники дыхания, которые помогают снять напряжение и успокоить нервную систему.

Как говорит наш тренер Закромина Наталья, на практике мы учимся слышать себя, свое дыхание, помогаем успокоить свой ум, восстановиться после пережитых тревог и проблем. Это работа как раз таки с психоэмоциональным состоянием женщины", – добавила заведующая.

Занятия будут проходить два раза в неделю на протяжении 12 месяцев. Голубкова отметила, что также это возможность некоторое время побыть без ребенка и уделить время себе. Сотрудники центра специально договорились с мамами, когда им будет удобно приходить – у кого-то дети находятся в садике, а другие могут оставить ребенка специалисту по социальной работе, который присмотрит за ним.
"Йога для мамы" входит в проект "С мамой рядом", который реализуется совместно с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Цель проекта – снижение количества отказов от новорожденных в Астраханской области.
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