Девушек жалко. Объявлен самый страшный конкурс на самый дорогой приз

Одной из главных новостей начавшейся недели стало объявление японского миллиардера Юсаку Мэзавы о том, что он ищет любовь для полета вокруг Луны.

Для тех, кто каким-то образом сумел увернуться от этой новости, — краткое содержание. Юсаку Мэзава, 44-летний эксцентрик, основавший в счастливую эпоху интернет-стартапов главный японский бизнес по продаже одежды онлайн и только что успешно продавший его за 400 миллиардов иен, а также только что успешно разошедшийся с моделью, сообщил, что он уже устал от одиночества и ищет Ту Самую . В связи с этим Мэзава объявляет набор кандидаток в Те Самые. Требования — чтоб была светлая и позитивная, не младше 20 лет, анкеты присылать до 17 января. После отбора самая светлая и позитивная будет посажена вместе с Мэзавой в Big Falcon Rocket Илона Маска и облетит вместе с ним спутник Земли, откуда он "прокричит свою любовь". Старт лунного туриста планируется на 2023 год. Стоимость запуска (вряд ли полная, конечно) — 70 миллионов долларов.

Что в этой новости интересно для нас.

Вынесем за скобки хайповый характер объявления. Мэзава любит и умеет делать инфоповоды. В 2018-м он записался на SpaceX в качестве первого лунного туриста, в 2019-м разыграл среди семи миллионов своих твиттер-подписчиков миллиард иен (по миллиону каждому из тысячи победителей, то есть по полмиллиона рублей).

Вынесем за скобки также тот факт, что лунной миссии Маска может в 2023-м просто не состояться. Пилотируемая миссия SpaceX к МКС тоже планировалась на май 2018-го, но пока не вышло.

Вынесем за скобки, наконец, что результаты конкурса Тех Самых будут объявлены в конце марта, то есть до полета останутся годы и годы и девушка-победительница может сто раз передумать, поссориться, быть выгнана на мороз и так далее.

В данном случае это все вторично. Важна сама идея. Неважно, насколько она реальна. Важно, что миллиардер решительно свалил в кучу главные стереотипы успеха, каким его принято сегодня видеть, и довел их до абсолюта. Итог — попадание, кажется, вообще во все новости вообще всех стран (насчет КНДР и Бутана не знаем, но не исключаем).

Составные абсолютного успеха:

"Пассивный" конкурс, скорее смахивающий на лотерею, — раз (каким еще образом миллиардер за два месяца из тысяч кандидаток выберет самую светлую и позитивную).

Приз в виде супертуристической поездки, вернее полета, — два.

Полет вокруг Луны — это, если можно так выразиться, абсолютное впечатление с абсолютной самопрезентацией. То есть предполагаемая победительница конкурса спутниц, даже без всякого реального полета, станет Девушкой, Которая Сделает Селфи С Орбиты. Что уже само по себе есть гигантский социальный капитал. В нашем мире, где в медиаперсоны и авторитеты катапультируются нередко даже те, кому удалось просто однажды удачно опозориться, круче лунного селфи придумать действительно трудновато.

Итоги дня "Аттракцион щедрости": забавный эксперимент японского миллиардера

И это занятно иллюстрирует, насколько наша эпоха изменила ценности, еще недавно представлявшиеся "вечными".

Собственно говоря, архетипические и "вечные" истории успеха с современной точки зрения довольно унылы. В совсем заскорузлой традиции Золушка выходит замуж за принца, рожает кучу наследников и хлопочет по дворцу, а потом умирает синхронно с супругом.

С начала демократичного XX века и до начала века XXI золушки (в массовой культуре, во всяком случае) начали сбегать от недостойных принцев, чтобы соединиться с настоящей романтической любовью, которой может оказаться даже зеленый великан Шрек.

Сейчас же необходимость с кем бы то ни было жить долго и счастливо, размножаться и наживать добра дальнейшим поколениям вообще как бы отменена. В качестве суперромантических призов разыгрываются не пожизненные судьбы, а нечто разовое.

Так сказать, возможность презентовать миру себя в момент получения эксклюзивного впечатления.

В этом смысле "селфи с Луны" — это совершенно то же самое, что известная всем нам история успеха "он романтично свозил ее в Париж/Таиланд/Мадрид", только на анаболиках. Потому что гораздо дороже.

А теперь главное. Можно, конечно, сказать, что ничего страшного в демократизации тщеславия нет. Это в прежние века демонстративное, статусное потребление в форме "одеться на все деньги и показать себя миру" было доступно только аристократии. А сейчас это доступно всем — хорошо же.

Но есть нюанс. Вообще-то в прежние века "расфуфыриться на все деньги и показать себя миру" позволялось не только аристократам, но и еще одной категории населения. Это были ландскнехты — бедняки-наемники Европы, которым тоже разрешалось ходить, фигурально говоря, в виде живого селфи. Император Максимилиан I объяснял эту привилегию просто: "Жизнь их так коротка и печальна, что шикарная одежда — одна из их немногих радостей, и я не собираюсь отнимать ее у них".

Наш массовый юный современник, охотящийся за самопрезентацией (неважно, в Японии, в России, Европе или Америке), скорее похож на тех старинных ландскнехтов, чем на тех старинных аристократов. По статистике, накоплений у него меньше, чем у родителей. Детей будет, вероятно, тоже меньше — если вообще будут. Вероятность распада семьи (в российском или западном варианте) или вообще незаключения брака (в варианте японском) — гигантская.