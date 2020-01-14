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Туризм
2020-01-14T12:13+0300
https://ria.ru/20200114/1563369134.html
Стюардесса рассказала, как распознать аварийную ситуацию на борту
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РИА Новости

Стюардесса рассказала, как распознать аварийную ситуацию на борту

00:18 14.01.2020 (обновлено: 12:13 14.01.2020)
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© Depositphotos / vsurkovДевушка в самолете
Девушка в самолете
© Depositphotos / vsurkov
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Во время перелета пассажиров чаще всего не информируют о возникших сложных ситуациях. Стюардесса рассказала, как понять, что что-то пошло не так, сообщает Express.
Она пояснила, что нужно наблюдать за тем, как ведут себя бортпроводники.
Часто то, что кажется пассажирам страшным событием, не заставит их даже вздрогнуть.

“Если вы видите, что они спокойно делают свою работу, то все в порядке, — поясняет стюардесса. — Если что-то действительно не так, вы заметите, как они нервничают".

Другой бортпроводник подчеркнул, что даже при сильной турбулентности они редко выглядят испуганными. Иногда специально улыбаются пассажирам, чтобы успокоить их.

"Честно говоря, путешественники не должны беспокоиться о турбулентности, — сказал еще один эксперт. — Самолет спроектирован так, чтобы выдерживать ее. Это как автомобиль с достаточно хорошей подвеской, чтобы ездить по неровным дорогам с выбоинами".

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