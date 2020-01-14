АТОР назвала стоимость самых дорогих туров по России

МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Операторы определили самые дорогие туры по России, купленные путешественниками в прошлом году, сообщает АТОР.

Так, 2,079 миллиона рублей заплатила семья из двух взрослых и двух детей за проживание в течение пяти месяцев — с 1 мая по 30 сентября — в четырехзвездочном отеле в Крыму, в Партените. В эту сумму входило питание, а авиабилеты — нет.

Стоимость десятидневного отдыха в Сочи компании из десяти гостей в начале июля превысила полтора миллиона рублей. Туристы поселились на восьмиместной вилле, оплатили вип-трансфер и завтраки. За авиабилеты они платили отдельно.