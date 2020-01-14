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Туризм
2020-01-14T06:41+0300
https://ria.ru/20200114/1563369033.html
АТОР назвала стоимость самых дорогих туров по России
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РИА Новости

АТОР назвала стоимость самых дорогих туров по России

06:41 14.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОткрытие Японского сада на территории парка "Айвазовское"
Открытие Японского сада на территории парка Айвазовское
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Операторы определили самые дорогие туры по России, купленные путешественниками в прошлом году, сообщает АТОР.
Так, 2,079 миллиона рублей заплатила семья из двух взрослых и двух детей за проживание в течение пяти месяцев — с 1 мая по 30 сентября — в четырехзвездочном отеле в Крыму, в Партените. В эту сумму входило питание, а авиабилеты — нет.
Стоимость десятидневного отдыха в Сочи компании из десяти гостей в начале июля превысила полтора миллиона рублей. Туристы поселились на восьмиместной вилле, оплатили вип-трансфер и завтраки. За авиабилеты они платили отдельно.
В 595 тысяч рублей обошелся в августе десятидневный индивидуальный тур по Байкалу для трех путешественников. Они проживали в отеле в Иркутске, а к достопримечательностям добирались на арендованном частном катере и автомобиле. Пешеходную часть маршрута осилили с проводником-гидом.
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