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Туризм
2020-01-14T10:03+0300
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Четверть туристов еще не вернулась с новогодних каникул
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РИА Новости

Четверть туристов еще не вернулась с новогодних каникул

10:03 14.01.2020
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© Depositphotos / Karras6079Мужчина в костюме Деда Мороза бежит с чемоданом в аэропорту
Мужчина в костюме Деда Мороза бежит с чемоданом в аэропорту
© Depositphotos / Karras6079
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Почти четверть пассажиров (24,8 процента), забронировавших авиабилеты туда-обратно с вылетов 28 декабря – 8 января из российских аэропортов, до сих пор не вернулись из отпуска домой, сообщает Biletix.
По данным сервиса, к окончанию праздников (до 8 января), обратно прилетели только 27,5 процента пассажиров. А продлили праздники до 12 января более 69 процентов туристов, следует из аналитики интернет-сервиса для путешественников Biletix.
При этом, согласно опросу, проведенному сервисом, большинство россиян (58 процентов) считает, что неделя – оптимальный период для новогоднего отпуска. 25 процентов полагают, что зимние каникулы нужно продлить до двух недель. 14 процентов уверены, что достаточно пары дней.
По сравнению с прошлым годом, количество респондентов, считающих, что новогодние праздники в принципе не нужны, выросло с нуля до одного процента.
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