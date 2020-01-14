Четверть туристов еще не вернулась с новогодних каникул

Мужчина в костюме Деда Мороза бежит с чемоданом в аэропорту

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Почти четверть пассажиров (24,8 процента), забронировавших авиабилеты туда-обратно с вылетов 28 декабря – 8 января из российских аэропортов, до сих пор не вернулись из отпуска домой, сообщает Biletix.

По данным сервиса, к окончанию праздников (до 8 января), обратно прилетели только 27,5 процента пассажиров. А продлили праздники до 12 января более 69 процентов туристов, следует из аналитики интернет-сервиса для путешественников Biletix.

При этом, согласно опросу, проведенному сервисом, большинство россиян (58 процентов) считает, что неделя – оптимальный период для новогоднего отпуска. 25 процентов полагают, что зимние каникулы нужно продлить до двух недель. 14 процентов уверены, что достаточно пары дней.