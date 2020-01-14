Мобильная методичка: как слабовидящих учат пользоваться смартфонами

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Специалисты из Нижнего Новгорода создали методическое пособие, с помощью которого незрячих и слабовидящих людей по всей России смогут научить пользоваться смартфоном и приложениями на нем.

"Универсальный мобильный помощник" – это обучающая методичка, созданная в центре реабилитации инвалидов по зрению "Камерата" для тренеров, которые помогают слабовидящим осваивать гаджеты. На данный момент по этим материалам уже подготовлены тренеры в 30 регионах страны.

После выхода пособия в свет стало ясно, что одной печатной версии недостаточно, и была создана горячая линия с таким же названием. Операторы линии бесплатно консультируют дозвонившихся по вопросам о том, как использовать смартфоны и планшеты без помощи зрения. Обратиться на горячую линию может любой желающий, позвонив по телефону 8 (800) 550-46-80 с понедельника по пятницу с 08.00 до 20.00 по московскому времени.

"За два месяца работы справочной службы уже более 500 человек с инвалидностью по зрению из регионов страны получили квалифицированную помощь в подборе, настройке и использовании современной мобильной техники", – сообщили об успехах горячей линии в центре реабилитации инвалидов по зрению "Камерата".

С ноября 2019 года проект начал работать на территории Астраханской области, основное внимание тренеров уделено школьникам. На данный момент в группе обучается порядка 10 подростков в возрасте от 11 до 18 лет.

"На наших занятиях ребята обучаются работать с приложениями, которые помогают в учебном процессе, например, читать тексты с учебника самостоятельно. В остальном их интересуют все те же сервисы, что и подростков, не имеющих ограничений по здоровью: соцсети и приложения для прослушивания музыки", – отметила тренер проекта "Универсальный мобильный помощник" в Астрахани Любовь Журавлева.