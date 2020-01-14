В Париже назовут улицу в честь Дэвида Боуи

МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Одну из улиц французской столицы назовут в честь Дэвида Боуи, сообщает NME.
Мэр XIII городского округа Парижа Жером Куме, давний поклонник творчества артиста, заявил агентству AFP, что скоро в этом районе появится улица Дэвида Боуи. Она будет находиться около вокзала Аустерлиц на юго-востоке города.
Он добавил также, что у музыканта была "сильная связь" с Парижем, и уточнил, что городские власти должны одобрить это название в феврале. По его мнению, проблем с утверждением не должно возникнуть.
Ранее стало известно, что Дэвида Боуи внесли в Оксфордский национальный биографический словарь, в который входят истории жизни самых влиятельных людей Великобритании.