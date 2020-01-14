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Культура
2020-01-14T06:33+0300
https://ria.ru/20200114/1563359135.html
В Париже назовут улицу в честь Дэвида Боуи
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РИА Новости

В Париже назовут улицу в честь Дэвида Боуи

06:33 14.01.2020
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© AP Photo / Stephen CherninМузыкант Дэвид Боуи
Музыкант Дэвид Боуи
© AP Photo / Stephen Chernin
МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Одну из улиц французской столицы назовут в честь Дэвида Боуи, сообщает NME.
Мэр XIII городского округа Парижа Жером Куме, давний поклонник творчества артиста, заявил агентству AFP, что скоро в этом районе появится улица Дэвида Боуи. Она будет находиться около вокзала Аустерлиц на юго-востоке города.
Он добавил также, что у музыканта была "сильная связь" с Парижем, и уточнил, что городские власти должны одобрить это название в феврале. По его мнению, проблем с утверждением не должно возникнуть.
Ранее стало известно, что Дэвида Боуи внесли в Оксфордский национальный биографический словарь, в который входят истории жизни самых влиятельных людей Великобритании.
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