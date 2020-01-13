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Исследование показало, что четверть автомобилистов недовольны ОСАГО
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РИА Новости

Исследование показало, что четверть автомобилистов недовольны ОСАГО

23:55 13.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОформление полиса ОСАГО
Оформление полиса ОСАГО
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости/Прайм. Почти 20% потребителей полностью не удовлетворены работой страховщиков, к которым они обращались за урегулированием случаев по ОСАГО, еще 8% скорее недовольны их работой, следует из итогов исследования состояния рынка "автогражданки", проведенного Финансовым университетом.
Большинство потребителей все же оказались довольны результатами своего взаимодействия со страховой компанией. "Среди автовладельцев, которые получали выплаты по ОСАГО, 73% скорее удовлетворены, полностью или в основном удовлетворены работой страховщиков при урегулировании страховых случаев", - говорится в резюме исследования.
Руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета Александр Цыганов назвал РИА Новости ряд причин, по которым россияне могли остаться недовольными своим контактом со страховщиком. "Например, отказ в выплате точно не оставит человека довольным, а страховая компания может и должна отказывать в выплате, если событие не страховое", - отметил он.
Многие субъективные факторы связаны с ремонтом: кто-то привык, что его авто ремонтируют сразу в день обращения, а по ремонту в рамках ОСАГО пришлось подождать, так как нужно время на разбирательство, рассказал эксперт. Сам ремонт может вызвать вопросы у водителя, поскольку сделан не у знакомого мастера в знакомом автосервисе. Но есть и такие факторы, как неполнота выплаты или попытка занижения выплаты, что точно раздражает любого автовладельца.
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Так или иначе, в целом доверие к страхованию у россиян начало расти, говорит Цыганов, опираясь, в том числе, на исследования Финуниверситета.
"ОСАГО и страхование выезжающих за рубеж здесь очень показательны. Наши соотечественники понимают, что такие полисы у них есть и в целом как ими пользоваться. Когда в обществе будет достигнуто понимание по получению выплаты, осознана технологичность, понятность и прозрачность процесса страховых выплат, адекватность этому процессу страховых взносов, то будет наблюдаться и рост удовлетворенности потребителей работой страховщиков", - резюмировал эксперт.
Президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс, комментируя итоги исследования, отметил, в частности, высокий уровень доступности ОСАГО. Так, число жалоб на недоступность полисов "автогражданки", поступающих в РСА, снизилось практически до нуля, в ЦБ также констатируют факт резкого сокращения жалоб в системе ОСАГО. Такую динамику он связывает с начавшейся реформой "автогражданки" и усилением конкуренции среди страховщиков.
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