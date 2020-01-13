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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-13T23:46+0300
https://ria.ru/20200113/1563383335.html
Генпрокурор США заявил о "праве" Трампа на ликвидацию Сулеймани
https://cdn22.img.ria.ru/images/156337/83/1563378308_0:113:3072:1841_1036x0_80_0_0_e7f03aaca3522853e8c219d2ec8cd5bc.jpg
РИА Новости

Генпрокурор США заявил о "праве" Трампа на ликвидацию Сулеймани

23:45 13.01.2020 (обновлено: 23:46 13.01.2020)
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© AP Photo / Vahid SalemiЖенщина возвращается с похорон генерала Касема Сулеймани мимо посольства США в Тегеране
Женщина возвращается с похорон генерала Касема Сулеймани мимо посольства США в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп имел право на ликвидацию Касема Сулеймани, заявил американский генпрокурор Уильям Барр.
По его словам, удар по иранскому генералу был актом самозащиты.
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"В нашем случае иранцы уже предприняли ряд эскалационных действий против наших союзников, против американского народа, наших войск", - цитирует Барра Reuters.
Генпрокурор также отметил, что перед проведением спецоперации Белый дом проконсультировался с его ведомством.

Ближневосточное обострение

Обстановка на Ближнем Востоке накалилась после удара американских войск по объектам шиитской "Катаиб Хезболлы" в Сирии и Ираке в конце декабря. После этого сторонники движения начали штурм американской дипмиссии в Багдаде, а затем в ходе спецоперации Вашингтона погибли иранский генерал Касем Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. США считают их причастными к организации штурма посольства.
В ночь на среду в качестве возмездия за убийство Сулеймани Иран нанес ракетные удары по американским базам в Ираке. Как сообщили иранские СМИ, жертвами ударов стали 80 человек. В США эти заявления опровергают. Сам Трамп после атаки заявил, что "все в порядке". В Тегеране удар по американским базам назвали возмездием за убийство Сулеймани.
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Конфликт США и ИранаГибель иранского генерала Касема СулейманиУильям БаррДональд ТрампИранСША
Популярные комментарии
Учитывая, что американцы за всю историю существования не прожили ни одного мирного года - желающих на акт самозащиты хоть отбавляй! Значит все они могут поступить также, как Трамп! Тем более, что в отличии от последнего, ФАКТ агрессии амеров налицо...
13 января, 23:53
Дмитрий
6600001
То есть если Иранский ген прокурор примет такое же решение,это будет в полне законно. Удивительно понял решение прокурор решение и можно убивать ?? Я надеюсь в отношении американцев действует такой же принцип. Теперь в Сирии бери любого американца и всё,ссылаясь на Сирийского прокурора.
13 января, 23:58
Andrej Kozakov
2600001
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