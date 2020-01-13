Генпрокурор США заявил о "праве" Трампа на ликвидацию Сулеймани

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп имел право на ликвидацию Касема Сулеймани, заявил американский генпрокурор Уильям Барр.
По его словам, удар по иранскому генералу был актом самозащиты.
3 января, 16:13Убийство иранского генерала обнажает слабость США
"В нашем случае иранцы уже предприняли ряд эскалационных действий против наших союзников, против американского народа, наших войск", - цитирует Барра Reuters.
Генпрокурор также отметил, что перед проведением спецоперации Белый дом проконсультировался с его ведомством.
Ближневосточное обострение
Обстановка на Ближнем Востоке накалилась после удара американских войск по объектам шиитской "Катаиб Хезболлы" в Сирии и Ираке в конце декабря. После этого сторонники движения начали штурм американской дипмиссии в Багдаде, а затем в ходе спецоперации Вашингтона погибли иранский генерал Касем Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. США считают их причастными к организации штурма посольства.
В ночь на среду в качестве возмездия за убийство Сулеймани Иран нанес ракетные удары по американским базам в Ираке. Как сообщили иранские СМИ, жертвами ударов стали 80 человек. В США эти заявления опровергают. Сам Трамп после атаки заявил, что "все в порядке". В Тегеране удар по американским базам назвали возмездием за убийство Сулеймани.