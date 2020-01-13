Почти тысяча мирных жителей покинули Идлиб

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Порядка тысячи мирных жителей вышли из контролируемых боевиками районов Идлибской зоны деэскалации через пункты пропуска в Сирии, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР генерал-майор Юрий Боренков.
Как ранее сообщил Центр по примирению враждующих сторон, с 13.00 мск начали функционировать три пункта пропуска для выхода мирных жителей из контролируемых боевиками районов Идлибской зоны деэскалации.
"Всего за прошедший день через пункт пропуска "Эль-Хадер" провинции Алеппо вышло 464 человека и 26 единиц автомобильной и сельскохозяйственной техники, через пункт пропуска "Хабит" провинции Хама - 519 человек и 33 единицы техники", - сказал он.
Боренков добавил, что через пункт пропуска "Абу-Эд-Духур" в провинции Идлиб население не выходило.