Почти тысяча мирных жителей покинули Идлиб

Как ранее сообщил Центр по примирению враждующих сторон, с 13.00 мск начали функционировать три пункта пропуска для выхода мирных жителей из контролируемых боевиками районов Идлибской зоны деэскалации.

"Всего за прошедший день через пункт пропуска "Эль-Хадер" провинции Алеппо вышло 464 человека и 26 единиц автомобильной и сельскохозяйственной техники, через пункт пропуска "Хабит" провинции Хама - 519 человек и 33 единицы техники", - сказал он.