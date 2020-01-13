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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-13T23:25+0300
https://ria.ru/20200113/1563383127.html
США будут сотрудничать с властями Ирака по вопросам сокращения войск
https://cdn21.img.ria.ru/images/155947/17/1559471790_0:347:2730:1883_1036x0_80_0_0_297ce108cdc0462a33947db09acf6282.jpg
РИА Новости

США будут сотрудничать с властями Ирака по вопросам сокращения войск

23:25 13.01.2020
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© РИА Новости / Геннадий МельникГосударственный секретарь США Майк Помпео
Государственный секретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Государственный секретарь США Майк Помпео. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. США будут сотрудничать с властями Ирака, чтобы, возможно, уменьшить присутствие американских войск в стране, сохранив при этом интересы Штатов, заявил в понедельник госсекретарь США Майк Помпео.
"Как в конечном итоге будет выглядеть ситуация с нашими войсками, будет решено в Ираке. Мы будем работать вместе с должным образом избранными лидерами в Ираке, чтобы прийти к решению", - заявил Помпео в ходе выступления в Стэнфордском университете.
"Я думаю, что мы можем достичь обе цели - уменьшить наше присутствие и уменьшить наш риск, в то же время продолжая достигать наши цели в регионе, в том числе в Ираке", - добавил он.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась в последние недели. После акции протеста у посольства США в Ираке, вину за которую Вашингтон возложил на Тегеран, американские военные убили иранского генерала Касема Сулеймани, когда он находился в Ираке. Иран ответил ударами по базам в Ираке, где находились американские служащие, но при обстрелах никто не пострадал. Парламент Ирака после убийства Сулеймани призвал вывести из страны иностранные войска.
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