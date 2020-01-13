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Зеленский подписал закон о создании реестра педофилов
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РИА Новости

Зеленский подписал закон о создании реестра педофилов

23:16 13.01.2020 (обновлено: 23:17 13.01.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 13 янв – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает создание Единого реестра лиц, осужденных за преступления против половой свободы и неприкосновенности несовершеннолетних, сообщается на сайте Верховной рады.
В октябре 2019 года парламент Украины по предложению Зеленского отменил закон о химической кастрации педофилов и создании открытого реестра, который будет содержать данные о них.
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Как говорится в карточке законопроекта, документ "возвращен с подписью от президента". Согласно пояснительной записке, держателем реестра будет министерство юстиции Украины. Пользоваться им будут руководители прокуратур и органов досудебного расследования, прокуроры, следователи и уполномоченные представители Нацполиции и Госбюро расследований. Также законом предполагается усилить уголовную ответственность за изнасилование несовершеннолетних.
Верховная рада в июле приняла закон о химической кастрации педофилов, однако Зеленский наложил вето на этот закон, отметив, что он нарушает ряд положений конституции страны. По его мнению, документ не содержит четко определенного порядка принудительного применения химической кастрации. В новой редакции закона эту норму убрали из документа.
Законом устанавливается надзор за осужденными за педофилию на срок до погашения судимости, однако и после завершения срока осужденные должны будут сообщать Нацполиции о переезде в течении трех лет. Также законом предполагается ужесточить уголовную ответственность за изнасилование несовершеннолетних.
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