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2020-01-13T23:59+0300
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В Иране рассказали о втором самолете в небе при крушении Boeing
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РИА Новости

В Иране рассказали о втором самолете в небе при крушении Boeing

22:48 13.01.2020 (обновлено: 23:59 13.01.2020)
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© Sputnik / Mazyar AsadiНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© Sputnik / Mazyar Asadi
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 13 янв - РИА Новости. Самолет катарских авиалиний находился в небе над Тегераном в момент запуска ракеты по лайнеру "Международных авиалиний Украины", но иранские диспетчеры сумели согласовать его перемещение с силами ПВО, сообщил РИА Новости заместитель председателя комитета по городскому строительству парламента Ирана Абу аль-Фадыль Мусави Беюки.
"Им удалось скоординироваться, чтобы самолет пролетел как обычно", - сказал депутат.
Александр Турчинов
11 января, 18:59
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Он пояснил, что, по всей видимости, катарский самолет заметил свет в небе, заподозрив работу ПВО, и сделал запрос диспетчерам, а те связались с силами ПВО, и они дали разрешение на пролет.
Выполнявший рейс в Киев из Тегерана самолет "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 находившихся на борту человек
Спустя несколько дней иранские военные признали, что случайно сбили украинский Boeing, который был принят за "вражескую" крылатую ракету. При этом в Тегеране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
12 января, 23:16
Командующий КСИР извинился за сбитый в Иране украинский самолет
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Крушение украинского самолета в ИранеМеждународные авиалинии УкраиныТегеран (город)ИранУкраинаВ мире
Популярные комментарии
турчинова по стопам трампа тоже можно грохнуть ссылаясь на национальную безопасность.
14 января, 03:50
пппавел попов
77110002
Недели не протянет как только слетит с должности. На нем слишком много трупов, если заговорит - замарает заокеанских хозяев
14 января, 07:36
Апельсин Заводной
48110003
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