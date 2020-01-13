В Иране рассказали о втором самолете в небе при крушении Boeing

ТЕГЕРАН, 13 янв - РИА Новости. Самолет катарских авиалиний находился в небе над Тегераном в момент запуска ракеты по лайнеру "Международных авиалиний Украины", но иранские диспетчеры сумели согласовать его перемещение с силами ПВО, сообщил РИА Новости заместитель председателя комитета по городскому строительству парламента Ирана Абу аль-Фадыль Мусави Беюки.
"Им удалось скоординироваться, чтобы самолет пролетел как обычно", - сказал депутат.
11 января, 18:59Турчинов призвал наказать Россию за сбитый Ираном Boeing
Он пояснил, что, по всей видимости, катарский самолет заметил свет в небе, заподозрив работу ПВО, и сделал запрос диспетчерам, а те связались с силами ПВО, и они дали разрешение на пролет.
Выполнявший рейс в Киев из Тегерана самолет "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 находившихся на борту человек
Спустя несколько дней иранские военные признали, что случайно сбили украинский Boeing, который был принят за "вражескую" крылатую ракету. При этом в Тегеране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
12 января, 23:16Командующий КСИР извинился за сбитый в Иране украинский самолет