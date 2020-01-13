Ливан восстановил право голоса в ГА ООН

Ранее он заявлял, что семь стран ООН лишились права голоса в Генеральной Ассамблее из-за долгов по взносам во всемирную организацию. В их число вошли Центральноафриканская Республика, Гамбия, Ливан, Лесото, Тонга, Венесуэла и Йемен.

В понедельник утром, по словам Дюжаррика, стало известно, "что Ливан только что совершил платеж". "И с этим платежом право голоса Ливан полностью восстановлено, согласно статье 19 устава ООН", - сказал официальный представитель генсека ООН.

Статья 19 устава ООН предполагает, что член организации, за которым числится задолженность по уплате денежных взносов, лишается права голоса в Генеральной Ассамблее, если его долг равняется или превышает сумму взносов, причитающихся с него за два полных предыдущих года. Однако, согласно уставу, Генеральная Ассамблея может разрешить такому государству-должнику участвовать в голосовании, если оно признает, что просрочка платежа произошла по не зависящим от него обстоятельствам.