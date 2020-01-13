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На Ставрополье два человека погибли при пожаре в частном доме
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РИА Новости

На Ставрополье два человека погибли при пожаре в частном доме

22:31 13.01.2020 (обновлено: 22:32 13.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкАвтомобили пожаротушения у пожарного депо
Автомобили пожаротушения у пожарного депо
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Автомобили пожаротушения у пожарного депо. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 13 янв - РИА Новости. Два человека погибли, двое пострадали в результате пожара в частном доме на Ставрополье, сообщили журналистам в ГУМЧС по региону.
"В 17.42 в дежурную смену главного управления МЧС России по Ставропольскому краю поступило сообщение о пожаре в частном доме в Георгиевском городском округе, станице Лысогорской. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. В результате пожара 2 человека получили травмы различной степени тяжести. На месте пожара обнаружены двое погибших", - говорится в сообщении.
Как отмечается, для ликвидации пожара и его последствий привлекались 26 человек и 8 единиц техники, в том числе от МЧС России – 14 человек и 4 единицы техники.
"Органами дознания МЧС России рассматривается несколько причин произошедшего, среди которых наиболее вероятная - неосторожное обращение с огнем детей", - уточнили в ведомстве, добавив, что детей в числе пострадавших и погибших нет.
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