На Ставрополье два человека погибли при пожаре в частном доме

"В 17.42 в дежурную смену главного управления МЧС России по Ставропольскому краю поступило сообщение о пожаре в частном доме в Георгиевском городском округе, станице Лысогорской. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. В результате пожара 2 человека получили травмы различной степени тяжести. На месте пожара обнаружены двое погибших", - говорится в сообщении.