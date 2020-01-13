Власти Боливии обвинили Моралеса в попытке дестабилизировать страну

"Мы отвергаем угрозы Эво Моралеса дестабилизировать (страну) насилием, терроризмом и смертью, намерением привести нас на путь Венесуэлы", - сказал Нуньес.

Эво Моралес с минимальным отрывом выиграл президентские выборы 20 октября, но оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях. Сначала Моралес объявил новые выборы, но потом под давлением военных ушел с поста и покинул Боливию. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство страны, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес.