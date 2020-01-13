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Власти Боливии обвинили Моралеса в попытке дестабилизировать страну
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РИА Новости

Власти Боливии обвинили Моралеса в попытке дестабилизировать страну

22:28 13.01.2020
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© AP Photo / Juan KaritaПрезидент Боливии Эво Моралес после пресс-конференции в Ла-Пас, Боливия. 24 октября 2019
Президент Боливии Эво Моралес после пресс-конференции в Ла-Пас, Боливия. 24 октября 2019
© AP Photo / Juan Karita
БУЭНОС-АЙРЕС, 13 янв - РИА Новости. Власти Боливии считают слова экс-президента Эво Моралеса об организации вооруженного народного ополчения попыткой дестабилизации ситуации в стране, передает агентство ABI со ссылкой на главу администрации президента Йерко Нуньеса.
"Мы отвергаем угрозы Эво Моралеса дестабилизировать (страну) насилием, терроризмом и смертью, намерением привести нас на путь Венесуэлы", - сказал Нуньес.
Он также отметил, что правительство Боливии предпримет действия, чтобы предупредить новые угрозы экс-президента.
Ранее Моралес, покинувший страну после отставки, пригрозил после возвращения организовать вооруженное народное ополчение, подобное тому, которое действует в Венесуэле.
Исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес расценила эти слова Моралеса как нежелание примирения и демократии.
Эво Моралес с минимальным отрывом выиграл президентские выборы 20 октября, но оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях. Сначала Моралес объявил новые выборы, но потом под давлением военных ушел с поста и покинул Боливию. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство страны, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес.
Эво Моралес
9 января, 12:12
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Жанин АньесЭво МоралесБоливияВ мире
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