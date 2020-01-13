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В Подмосковье пять человек пострадали в ДТП с четырьмя автомобилями
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РИА Новости

В Подмосковье пять человек пострадали в ДТП с четырьмя автомобилями

22:05 13.01.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль скорой помощи на дороге
Автомобиль скорой помощи на дороге
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль скорой помощи на дороге. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Пять человек пострадали в результате ДТП с участием четырех легковых машин в Подмосковье, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.
"Около 20:30 сегодня на 31-м километре автодороги М-9 Балтия (Московская область), по предварительной информации, произошло столкновение четырех легковых автомобилей, двигавшихся в сторону Московской области, один из них впоследствии загорелся", - говорится в сообщении ведомства.
В полиции добавили, что в результате ДТП пострадали пять человек. По сообщению подмосковного МЧС, пострадавшие направлены в Красногорскую центральную районную больницу, детей среди них нет.
Сейчас на месте происшествия работают полицейские, обстоятельства происшествия выясняются.
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ГУ МВД России по Московской областиМЧС РФМосковская областьПроисшествия
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