ООН призвала Иран к тщательному расследованию трагедии с Boeing

"Важно, чтобы власти (Ирана – ред.) обеспечили тщательное и прозрачное расследование того, что произошло в ходе этого трагического инцидента, и важно, чтобы расследование было проведено в соответствии с приложением 13 к Конвенции о международной гражданской авиации с привлечением соответствующих государств, которых это коснулось", - сказал Дюжаррик.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.