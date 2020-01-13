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ООН призвала Иран к тщательному расследованию трагедии с Boeing
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РИА Новости

ООН призвала Иран к тщательному расследованию трагедии с Boeing

21:54 13.01.2020
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© AP Photo / Mary AltafferЗал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© AP Photo / Mary Altaffer
ООН, 13 янв – РИА Новости. ООН призывает Иран провести тщательное расследование трагедии с украинским Boeing, заявил на брифинге официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.
"Важно, чтобы власти (Ирана – ред.) обеспечили тщательное и прозрачное расследование того, что произошло в ходе этого трагического инцидента, и важно, чтобы расследование было проведено в соответствии с приложением 13 к Конвенции о международной гражданской авиации с привлечением соответствующих государств, которых это коснулось", - сказал Дюжаррик.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
В субботу иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно - за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
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Крушение украинского самолета в ИранеBoeing 737-800Стефан ДюжаррикМеждународные авиалинии УкраиныООНИранВ мире
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