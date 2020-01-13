ООН призвала Иран к тщательному расследованию трагедии с Boeing

ООН, 13 янв – РИА Новости. ООН призывает Иран провести тщательное расследование трагедии с украинским Boeing, заявил на брифинге официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.
"Важно, чтобы власти (Ирана – ред.) обеспечили тщательное и прозрачное расследование того, что произошло в ходе этого трагического инцидента, и важно, чтобы расследование было проведено в соответствии с приложением 13 к Конвенции о международной гражданской авиации с привлечением соответствующих государств, которых это коснулось", - сказал Дюжаррик.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
В субботу иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно - за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.