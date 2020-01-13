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В Госдуму внесли проект об изменении статуса детей-сирот
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РИА Новости

В Госдуму внесли проект об изменении статуса детей-сирот

21:44 13.01.2020 (обновлено: 21:49 13.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Костромская областная дума внесла в Госдуму законопроект о включении детей-сирот в число детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Авторы законопроекта отмечают, что меры по реализации в субъектах гарантий по соцподдержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, закреплены в региональном законодательстве. Кроме того, категория детей-сирот федеральным законодательством не отнесена к детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Депутаты подчеркивают, что дети-сироты, лишившиеся обоих или единственного родителя, находятся в не менее сложной ситуации, чем дети, оставшиеся без попечения родителей.
"На основании изложенного, законопроектом в целях совершенствования правового регулирования предлагается уточнить перечень категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, дополнив его категорией "дети-сироты", - говорится в документе.
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