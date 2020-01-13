В Госдуму внесли проект об изменении статуса детей-сирот

Авторы законопроекта отмечают, что меры по реализации в субъектах гарантий по соцподдержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, закреплены в региональном законодательстве. Кроме того, категория детей-сирот федеральным законодательством не отнесена к детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Депутаты подчеркивают, что дети-сироты, лишившиеся обоих или единственного родителя, находятся в не менее сложной ситуации, чем дети, оставшиеся без попечения родителей.