В Госдуму внесли проект об изменении статуса детей-сирот

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Костромская областная дума внесла в Госдуму законопроект о включении детей-сирот в число детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Авторы законопроекта отмечают, что меры по реализации в субъектах гарантий по соцподдержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, закреплены в региональном законодательстве. Кроме того, категория детей-сирот федеральным законодательством не отнесена к детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Депутаты подчеркивают, что дети-сироты, лишившиеся обоих или единственного родителя, находятся в не менее сложной ситуации, чем дети, оставшиеся без попечения родителей.
"На основании изложенного, законопроектом в целях совершенствования правового регулирования предлагается уточнить перечень категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, дополнив его категорией "дети-сироты", - говорится в документе.