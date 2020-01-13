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В "Столото" прокомментировали обвинения в нечестном розыгрыше
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РИА Новости

В "Столото" прокомментировали обвинения в нечестном розыгрыше

21:40 13.01.2020 (обновлено: 23:50 13.01.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПункт продажи лотерейных билетов
Пункт продажи лотерейных билетов
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Пункт продажи лотерейных билетов. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. В "Столото" отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда рублей и заявили о подготовке иска о защите деловой репутации.
Ранее московский адвокат Александр Сергеев подготовил заявление в Управление ФНС с требованием проверить появившуюся в интернете информацию о том, что розыгрыш билетов проходил в записи, а не в прямом эфире, а победительница была знакома с организаторами лотереи.
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"Столото" официально заявляет, что розыгрыш новогоднего тиража "Русского лото" был проведен в строгом соответствии с законодательством России", — сообщили РИА Новости в пресс-службе.
Кроме того, "Столото" опровергает информацию о нечестном проведении новогоднего розыгрыша лотереи "Русское лото", а также о какой-либо связи с победительницей 1316-го тиража "Русского лото" Надеждой Бартош до розыгрыша.

"Все обвинения являются вопиющей клеветой. Компания готовит обращения в судебные и правоохранительные органы для защиты деловой репутации", — заявили в пресс-службе.

Новогодний лотерейный розыгрыш с выигрышем один миллиард рублей состоялся 1 января 2020 года, победительницей оказалась жительница Подмосковья Надежда Бартош. В распространителе государственных лотерей "Столото" в пятницу рассказали РИА Новости, что победительница получит свой выигрыш в течение полугода после экспертизы, которая длится до 40 дней.
Пункт продажи лотерейных билетов
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Обсудить 149
СтолотоМосковская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Вообще этот адвокат уже и заявление свое удалил. Показательно. Видимо неохота за клевету садиться, закон то он знает
13 января, 21:54
Константин Желтовский
28514723102
А это правда, что Бартош в переводе с иностранного - подсадная утка?
13 января, 21:42
Валерий Камаев
2647930023
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