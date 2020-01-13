В "Столото" прокомментировали обвинения в нечестном розыгрыше

Ранее московский адвокат Александр Сергеев подготовил заявление в Управление ФНС с требованием проверить появившуюся в интернете информацию о том, что розыгрыш билетов проходил в записи, а не в прямом эфире, а победительница была знакома с организаторами лотереи.