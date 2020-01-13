В "Столото" прокомментировали обвинения в нечестном розыгрыше

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. В "Столото" отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда рублей и заявили о подготовке иска о защите деловой репутации.
Ранее московский адвокат Александр Сергеев подготовил заявление в Управление ФНС с требованием проверить появившуюся в интернете информацию о том, что розыгрыш билетов проходил в записи, а не в прямом эфире, а победительница была знакома с организаторами лотереи.
"Столото" официально заявляет, что розыгрыш новогоднего тиража "Русского лото" был проведен в строгом соответствии с законодательством России", — сообщили РИА Новости в пресс-службе.
Кроме того, "Столото" опровергает информацию о нечестном проведении новогоднего розыгрыша лотереи "Русское лото", а также о какой-либо связи с победительницей 1316-го тиража "Русского лото" Надеждой Бартош до розыгрыша.
"Все обвинения являются вопиющей клеветой. Компания готовит обращения в судебные и правоохранительные органы для защиты деловой репутации", — заявили в пресс-службе.
Новогодний лотерейный розыгрыш с выигрышем один миллиард рублей состоялся 1 января 2020 года, победительницей оказалась жительница Подмосковья Надежда Бартош. В распространителе государственных лотерей "Столото" в пятницу рассказали РИА Новости, что победительница получит свой выигрыш в течение полугода после экспертизы, которая длится до 40 дней.
9 января, 18:03Самые крупные выигрыши в лотерею в России в 2014-2020 годах