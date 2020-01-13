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СМИ: США готовятся вывести Китай из списка валютных манипуляторов
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РИА Новости

СМИ: США готовятся вывести Китай из списка валютных манипуляторов

21:27 13.01.2020
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CC BY 2.0 / Tim Wang / 美国财政部。Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
CC BY 2.0 / Tim Wang / 美国财政部。
ВАШИНГТОН, 13 янв – РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа готовится вывести Китай из списка валютных манипуляторов, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ходом разработки документа.
Решение будет принято в ближайшее время по итогам публикации отчета, где будет сделан вывод, что КНР не является валютным манипулятором. Публикация этого отчета затянулась из-за задержек реализации первой фазы торговой сделки с Китаем, добавляет издание.
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США причислило Китай к валютным манипуляторам 5 августа прошлого года и потребовало от него более прозрачной валютной политики. КНР эти обвинения отвергала.
Подписание первой фазы торговой сделки между США и Китаем ожидается уже на этой неделе. Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ посетит с этой целью Штаты 13-15 января. Президент США Дональд Трамп заявлял ранее, что Соединенные Штаты сразу приступят к переговорам с Китаем по второй части сделки.
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Дональд ТрампКитайВашингтон (штат)СШАЭкономика
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