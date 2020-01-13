СМИ: США готовятся вывести Китай из списка валютных манипуляторов

ВАШИНГТОН, 13 янв – РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа готовится вывести Китай из списка валютных манипуляторов, сообщает агентство Администрация президента США Дональда Трампа готовится вывести Китай из списка валютных манипуляторов, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ходом разработки документа.

Решение будет принято в ближайшее время по итогам публикации отчета, где будет сделан вывод, что КНР не является валютным манипулятором. Публикация этого отчета затянулась из-за задержек реализации первой фазы торговой сделки с Китаем, добавляет издание.

США причислило Китай к валютным манипуляторам 5 августа прошлого года и потребовало от него более прозрачной валютной политики. КНР эти обвинения отвергала.