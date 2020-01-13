Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-13T21:06+0300
https://ria.ru/20200113/1563381394.html
Воробьев исполнил мечту мальчика, оставленную на "Елке желаний"
https://cdn25.img.ria.ru/images/156313/32/1563133229_0:268:3072:1996_1036x0_80_0_0_fbd04cecc51d68cf02ea8b2b4784bf5b.jpg
РИА Новости

Воробьев исполнил мечту мальчика, оставленную на "Елке желаний"

20:55 13.01.2020 (обновлено: 21:06 13.01.2020)
664
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАндрей Воробьев
Андрей Воробьев
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев исполнил мечту 14-летнего Владислава Попкова из Дмитрова, которую тот оставил на "Елке желаний" в Кремле 26 декабря. Школьник мечтал совершить воздушный круиз на вертолёте Eurocopter AS350, сообщили в пресс-службе правительства Московской области.
"Больше всего эмоций сын получил от маневров вертолета. Владу было не страшно, он остался очень доволен. Для меня самое главное, чтобы ребенок жил счастливо, улыбался, его глаза светились", - сказала мама мальчика Ирина Попкова.
Диагноз Владислава Попкова – синдром Луи-Бар. У мальчика нарушена походка, координация движений, он передвигается на коляске, уточнили в пресс-службе. Помимо осуществления главной мечты Андрей Воробьев подарил школьнику спортивный зимний костюм, толстовку и шапку, а перед Новым годом подростку вручили ноутбук, отметили в правительстве региона.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
6 января, 17:40Новый год—2020
Беглов исполнил три мечты юных петербуржцев с "Елки желаний"
2800064
Обсудить 0
Андрей ВоробьевМосковская областьОбщество
Рекомендуем
Поль Синьяк Золотой рог
Шедевры Писсарро и Синьяка, украденные нацистами, уйдут с молотка
Ксения Пунтус
Мать выпавшей из окна модели рассказала о ее состоянии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи глав МИД и Минобороны России и Турции
Лавров рассказал об итогах межливийских переговоров в Москве
Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк
США ввели санкции против Плахотнюка
Полицейский автомобиль в аэропорту Хельсинки-Вантаа
В Хельсинки член экипажа Finnair выпал из самолета
Военнослужащие польской армии у памятника воинам Советской Армии в Варшаве
Варшава не будет отмечать 75-летие освобождения от немецкой оккупации
Женщины в траурных одеждах у граффити с изображением статуи Свободы в Тегеране, Иран
Иран намерен вызвать Трампа в суд из-за убийства Сулеймани
Иван Голунов в Басманном суде Москвы
Задержавших Голунова полицейских заподозрили в превышении полномочий
Актриса Инна Чурикова
Инну Чурикову обокрали в аэропорту
Ночной Омск
Ребенка из Омска, которого заставляли стоять на гречке, вернули матери
Лидер музыкальной группы Ленинград Сергей Шнуров
Сергей Шнуров ответил в стихах на слова о своей скоропостижной смерти
Главный редактор Эха Москвы Алексей Венедиктов
Общественная палата Москвы предложила изменить законы о выборах
Женщина с пультом от телевизора
На Украине в гостинице прекратили трансляцию семи российских каналов
Глава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. 13 января 2020
Межливийские переговоры в Москве окончились без подписания соглашения
Самолет авиакомпании Победа
"Победа" бесплатно перевезла 947 пассажиров в новогодних костюмах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:10Егор Крид растрогал поклонниц треком к фильму "НЕидеальный мужчина"
22:05В Подмосковье пять человек пострадали в ДТП с четырьмя автомобилями
21:54ООН призвала Иран к тщательному расследованию трагедии с Boeing
21:51Елизавета II согласилась с желанием принца Гарри начать "новую жизнь"
21:44В Госдуму внесли проект об изменении статуса детей-сирот
21:37В "Столото" ответили на обвинения в нечестном розыгрыше
21:27СМИ: США готовятся вывести Китай из списка валютных манипуляторов
20:55Воробьев исполнил мечту мальчика, оставленную на "Елке желаний"
20:25В России оценили планы Варшавы не отмечать 75-летие освобождения
20:24Эксперт назвал соглашение о перемирии в Ливии нежизнеспособным
20:18В Москве прошла трехсторонняя встреча по ситуации в Сирии
20:12Захарову удивил отказ Варшавы отмечать годовщину освобождения города
20:11МВД Грузии заподозрило Саакашвили в попытке свержения власти
20:08Демократ Кори Букер приостановил президентскую кампанию в США
20:07Иранский депутат назвал причину пуска ракеты по украинскому Boeing
20:03Эксперты рассказали, на что чаще всего жалуются туристы
19:59МИД Греции призвал признать незаконными соглашения Турции и ПНС Ливии
19:52Суд отклонил жалобу на изъятие имущества у Шестуна
19:51Нетаньяху направил письмо осужденной в России израильтянке Иссахар
19:45Трамп похвалил иранских протестующих, отказавшихся топтать флаг США
Лента новостейМолния