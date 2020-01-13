Воробьев исполнил мечту мальчика, оставленную на "Елке желаний"

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев исполнил мечту 14-летнего Владислава Попкова из Дмитрова, которую тот оставил на "Елке желаний" в Кремле 26 декабря. Школьник мечтал совершить воздушный круиз на вертолёте Eurocopter AS350, сообщили в пресс-службе правительства Московской области.
"Больше всего эмоций сын получил от маневров вертолета. Владу было не страшно, он остался очень доволен. Для меня самое главное, чтобы ребенок жил счастливо, улыбался, его глаза светились", - сказала мама мальчика Ирина Попкова.
Диагноз Владислава Попкова – синдром Луи-Бар. У мальчика нарушена походка, координация движений, он передвигается на коляске, уточнили в пресс-службе. Помимо осуществления главной мечты Андрей Воробьев подарил школьнику спортивный зимний костюм, толстовку и шапку, а перед Новым годом подростку вручили ноутбук, отметили в правительстве региона.