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Тверская область
2020-01-13T20:27+0300
https://ria.ru/20200113/1563380987.html
Руденя: центрами торжеств 9 мая станут Тверь, Ржев и Ржевский мемориал
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РИА Новости

Руденя: центрами торжеств 9 мая станут Тверь, Ржев и Ржевский мемориал

20:27 13.01.2020
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© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиПроект Ржевского мемориала
Проект Ржевского мемориала
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 13 янв – РИА Новости. Центрами празднования 9 мая в Верхневолжье станут города воинской славы Тверь и Ржев, а также площадка Ржевского мемориала Советскому солдату, сообщил губернатор Тверской области, который в понедельник провел в областном правительстве совещание, посвященнное подготовке к празднованию 75-летия Великой Победы.
Глава региона напомнил, что освобождение первого областного центра – города Калинина, Ржевская битва — в числе важнейших событий истории Великой Победы.
"Главная задача – обеспечить проведение торжеств 9 мая на самом высоком уровне", - отметил губернатор.
По сообщению пресс-службы областного правительства, особое внимание на совещании глава региона обратил на поддержку ветеранов. В частности, шла речь об обеспечении бесплатного проезда к местам проведения праздничных мероприятий.
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