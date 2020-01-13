Руденя: центрами торжеств 9 мая станут Тверь, Ржев и Ржевский мемориал

ТВЕРЬ, 13 янв – РИА Новости. Центрами празднования 9 мая в Верхневолжье станут города воинской славы Тверь и Ржев, а также площадка Ржевского мемориала Советскому солдату, сообщил губернатор Тверской области, который в понедельник провел в областном правительстве совещание, посвященнное подготовке к празднованию 75-летия Великой Победы.
Глава региона напомнил, что освобождение первого областного центра – города Калинина, Ржевская битва — в числе важнейших событий истории Великой Победы.
"Главная задача – обеспечить проведение торжеств 9 мая на самом высоком уровне", - отметил губернатор.
По сообщению пресс-службы областного правительства, особое внимание на совещании глава региона обратил на поддержку ветеранов. В частности, шла речь об обеспечении бесплатного проезда к местам проведения праздничных мероприятий.