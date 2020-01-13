Руденя: центрами торжеств 9 мая станут Тверь, Ржев и Ржевский мемориал

Глава региона напомнил, что освобождение первого областного центра – города Калинина, Ржевская битва — в числе важнейших событий истории Великой Победы.

"Главная задача – обеспечить проведение торжеств 9 мая на самом высоком уровне", - отметил губернатор.

По сообщению пресс-службы областного правительства, особое внимание на совещании глава региона обратил на поддержку ветеранов. В частности, шла речь об обеспечении бесплатного проезда к местам проведения праздничных мероприятий.