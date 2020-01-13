Эксперт назвал соглашение о перемирии в Ливии нежизнеспособным

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Даже если стороны конфликта в Даже если стороны конфликта в Ливии подпишут соглашение о перемирии, оно не будет жизнеспособным из-за большого числа политических игроков внутри страны, которые могут в любой момент его сорвать, заявил РИА Новости доцент Института общественных наук РАНХиГС Сергей Демиденко

Многосторонние консультации по ливийскому урегулированию начались утром в понедельник в особняке МИД РФ со встречи министров иностранных дел и обороны России и Турции в формате "2+2". Позже переговоры продолжились в формате отдельных встреч делегаций друг с другом. Основными вопросами были параметры и возможность подписания соглашения о перемирии между правительством национального согласия Ливии Файеза Сарраджа и главой Ливийской национальной армии маршалом Халифой Хафтаром . Оба политика прибыли ранее в Москву.

По итогам министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что несколько сторон конфликта в Ливии подписали итоговый документ на переговорах в Москве, однако Хафтар попросил дополнительное время.

"Проблема заключается в том, что никаких реальных перспектив мирный процесс в Ливии, к сожалению, не имеет. И какие бы документы не были подписаны, кто бы не медиаторствовал в этом процессе, все равно это все нежизнеспособно", - заявил Демиденко.

Он напомнил, что усилия по ливийскому урегулированию предпринимали ранее Италия и Франция.

"В 2015 году они подписали соглашение и сформировали правительство национального единства и на протяжении 2016 года в Ливии было три правительства, потом одно правительство самораспустилось в пользу правительства Сарраджа. На востоке есть свое правительство, свой парламент, при этом Хафтар - он абсолютно самостоятельный, никак не сверяет часы с этим тобрукским кабинетом", - отметил эксперт.

Собеседник агентства подчеркнул, что в Ливии сосуществуют огромное количество племен, из которых только 120 являются крупными.

"В этих условиях, когда есть такое колоссальное количество внутриполитических акторов, и причем многие из этих акторов - самостоятельные, независимые ни от мнения тобрукского кабинета, ни от мнения Хафтара, ни от мнения Сарраджа ... В этих условиях говорить о каком-то жизнеспособном соглашении в принципе невозможно, поскольку любой из вышеперечисленных акторов может это соглашение сорвать, потому что никто над этими акторами не властен", - резюмировал востоковед.

Ранее президенты России и Турции Владимир Путин Тайип Эрдоган согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь с 0.00 12 января и немедленно сесть за стол переговоров. Однако командующий ЛНА Халифа Хафтар сказал, что приветствует эту инициативу, но продолжит наступление на Триполи, которое ведет с апреля прошлого года. В свою очередь, глава международно признанного правительства национального единства Ливии Файез Саррадж заявлял в субботу во время визита в Италию, что приветствует инициативу о перемирии, но с условием отвода подразделений ЛНА.