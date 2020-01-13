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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-13T20:18+0300
https://ria.ru/20200113/1563380706.html
В Москве прошла трехсторонняя встреча по ситуации в Сирии
https://cdn24.img.ria.ru/images/156336/45/1563364588_0:180:2709:1704_1036x0_80_0_0_9fd908193fc4e12428ef7e5dad56be99.jpg
РИА Новости

В Москве прошла трехсторонняя встреча по ситуации в Сирии

20:18 13.01.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГород Манбидж в сирийской провинции Алеппо, который находится под самоуправлением курдов
Город Манбидж в сирийской провинции Алеппо, который находится под самоуправлением курдов
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
ДАМАСК, 13 янв – РИА Новости. Трехсторонняя встреча представителей РФ, Сирии и Турции по ситуации в САР состоялась в Москве, сирийская сторона потребовала соблюдения сочинских соглашений по деэскалации, передает гостелеканал Сирии Ikhbariya.
"Сирийская сторона потребовала на трехсторонней сирийско-российско-турецкой встрече в Москве абсолютного уважения суверенитета и независимости Сирии и ее территориальной целостности и немедленного вывода (войск – ред.) с ее территории", - сообщает телеканал.
По данным канала, сирийская сторона "подчеркнула необходимость соблюдения Анкарой сочинского соглашения", предусматривающего освобождение провинции Идлиб от террористов и вооружений и разблокировку трасс Алеппо-Латакия и Алеппо-Хама.
"Сирия подчеркнула, что намерена освободить весь Идлиб, что гарантирует безопасность всех сирийцев, которых террористы используют как "живые щиты", - передает телеканал.
Уровень представительства стран на встрече не уточняется.
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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в сирийской провинции Идлиб в полночь 12 января. Как ранее сообщил Центр по примирению враждующих сторон, с 13.00 мск начали функционировать три пункта пропуска для выхода мирных жителей из контролируемых боевиками районов Идлибской зоны деэскалации.
В связи с перемирием сирийская армия подготовила три гуманитарных коридора для выхода мирных жителей: в районе городов Хубейт на юге Идлиба, Абу-Духур на востоке и аль-Хадер на юге провинции Алеппо.
Четыре зоны деэскалации были созданы в Сирии в соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики, при этом большая ее часть захвачена террористами из группировки "Джебхат ан-Нусра"*.
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Официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам сообщил во вторник, что с середины декабря число внутренне перемещенных лиц в результате эскалации боевых действий в Идлибе увеличилось на 300 тысяч человек.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииИдлиб (мухафаза)МоскваТурцияСирияООНРоссияВ мире
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