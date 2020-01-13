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МВД Грузии заподозрило Саакашвили в попытке свержения власти
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РИА Новости

МВД Грузии заподозрило Саакашвили в попытке свержения власти

20:11 13.01.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер политической партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили на заседании Высшего Административного суда Украины. 28 июня 2019
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на заседании Высшего Административного суда Украины. 28 июня 2019
© РИА Новости / Стрингер
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ТБИЛИСИ, 13 янв - РИА Новости. Министерство внутренних дел Грузии приступило к изучению высказываний экс-президента Михаила Саакашвили в эфире грузинской телекомпании "Мтавари архи" о беспорядках, прошедших летом 2019 года, и подозревает его в попытке свержения власти.
Ранее Саакашвили в эфире телекомпании "Мтавари архи" заявил, что 20 июня 2019 года во время беспорядков в Тбилиси, "власти Грузии висели на волоске" и "режим должен был быть свергнут, однако момент был упущен". Представители действующих властей Грузии расценили слова экс-президента как признание в попытке свержения руководства страны. МВД Грузии продолжает расследование июньских событий, а после слов Саакашвили намерено провести "соответствующие следственные действия", которым будет "дана правовая оценка".
"Высказывания Саакашвили о том, что "можно было свергнуть власть, но момент был упущен", представляют собой достаточное основание для подозрения, что попытка свержения власти 20 июня осуществлялась непосредственно при участии и руководстве Саакашвили", - сообщила в понедельник пресс-служба МВД.
Столицу Грузии 20 июня захлестнули протесты, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
Бывший губернатор Одесской области Украины и лидер политической партии Рух нових сил Михаил Саакашвили в Апелляционном суде в Киеве. 19 января 2018
8 ноября 2019, 21:07Сказано в эфире
"Картина маслом". Политолог предположил, зачем Саакашвили приехал в КишиневЭкс-президент Грузии Михаил Саакашвили прибыл в Молдавию. Как отметил в эфире радио Sputnik директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, обращает на себя внимание стечение обстоятельств, предшествующих этому визиту.
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МВД ГрузииМихаил СаакашвилиГрузияВ мире
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