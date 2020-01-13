МВД Грузии заподозрило Саакашвили в попытке свержения власти

Ранее Саакашвили в эфире телекомпании "Мтавари архи" заявил, что 20 июня 2019 года во время беспорядков в Тбилиси, "власти Грузии висели на волоске" и "режим должен был быть свергнут, однако момент был упущен". Представители действующих властей Грузии расценили слова экс-президента как признание в попытке свержения руководства страны. МВД Грузии продолжает расследование июньских событий, а после слов Саакашвили намерено провести "соответствующие следственные действия", которым будет "дана правовая оценка".