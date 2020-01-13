Демократ Кори Букер приостановил президентскую кампанию в США

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Американский сенатор Кори Букер заявил о приостановке своей предвыборной кампании, сняв свою кандидатуру на пост президента США от Демократической партии.
"От всего сердца я делюсь этой новостью, я приостанавливаю свою президентскую кампанию", - говорится в заявлении Букера, опубликованном на сайте кампании.
"Наша команда достигла момента, когда нам нужно больше денег, чтобы наращивать масштаб и продолжать выстраивать кампанию, которая может выиграть, денег, которых у нас нет, и денег, которые еще труднее собрать, потому что я не буду участвовать в следующих дебатах и потому что срочное дело по импичменту задержит меня в Вашингтоне", - объяснил сенатор.
Действующий президент США Дональд Трамп иронично отозвался о заявлении Букера, назвав его "главной новостью дня". "Теперь я могу спокойно отдохнуть сегодня. Я был ооочень обеспокоен тем, что когда-нибудь мне придется столкнуться с ним лицом к лицу", - написал Трамп в Twitter.
Следующие президентские выборы в США состоятся в ноябре 2020 года, и действующий президент Дональд Трамп намерен избираться на второй срок. Ранее Трамп отрицательно высказывался о кандидатуре Букера, критикуя его работу в Ньюарке. Кроме Букера, как известно, в предвыборной борьбе за президентское кресло планируют участвовать еще трое сенаторов-демократов: Камала Харрис, Элизабет Уоррен и Кирстен Джиллибранд, а также ряд других кандидатов.
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