Демократ Кори Букер приостановил президентскую кампанию в США

"Наша команда достигла момента, когда нам нужно больше денег, чтобы наращивать масштаб и продолжать выстраивать кампанию, которая может выиграть, денег, которых у нас нет, и денег, которые еще труднее собрать, потому что я не буду участвовать в следующих дебатах и потому что срочное дело по импичменту задержит меня в Вашингтоне", - объяснил сенатор.