ОНФ создал электронную систему для сбора обращений граждан

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Специалисты Общероссийского народного фронта по поручению президента РФ создали информационную систему, в которую загружают обращения граждан. На сегодняшний день добавлено более 1 миллиона обращений, пятая часть которых обработана, рассказал РИА Новости руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.
"Мы презентовали ее [систему] президенту России, лидеру ОНФ Владимиру Путину на Международном форуме добровольцев в Сочи. Проект даже получил название "Прямая линия. Продолжение". Всего в систему было загружено 1,2 миллиона обращений от граждан, поступивших на прямую линию с главой государства. Во всех регионах созданы волонтерские штабы, которые в постоянном режиме занимаются разбором и решением проблем, о которых писали люди. На сегодня уже обработано более 200 тысяч обращений. Положительно решены вопросы по 10 тысячам обращений", – уточнил он.
13 января опубликован перечень поручений главы государства по итогам встречи с представителями общественности в Светлогорске, которая состоялась в октябре прошлого года. Среди прочего президент рекомендовал создать информационную систему, которая объединила бы деятельность общественных организаций, "связанную с подготовкой и представлением информации по обращениям граждан, в том числе поступающим в общественные приемные общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию".
Согласно документу, Кузнецов должен представить доклад о работе системы до 15 февраля текущего года.