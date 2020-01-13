ОНФ создал электронную систему для сбора обращений граждан

"Мы презентовали ее [систему] президенту России, лидеру ОНФ Владимиру Путину на Международном форуме добровольцев в Сочи. Проект даже получил название "Прямая линия. Продолжение". Всего в систему было загружено 1,2 миллиона обращений от граждан, поступивших на прямую линию с главой государства. Во всех регионах созданы волонтерские штабы, которые в постоянном режиме занимаются разбором и решением проблем, о которых писали люди. На сегодня уже обработано более 200 тысяч обращений. Положительно решены вопросы по 10 тысячам обращений", – уточнил он.