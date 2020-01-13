Суд отклонил жалобу на изъятие имущества у Шестуна

САРАТОВ, 13 янв - РИА Новости. Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове отклонил жалобу экс-главы Серпуховского района Подмосковья Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове отклонил жалобу экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна на решение суда, удовлетворившего иск Генпрокуратуры об изъятии в доход государства имущества на 10 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба кассационного суда.

Красногорский городской суд Московской области 8 апреля 2019 года удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии в доход государства имущества экс-главы Серпуховского района Подмосковья и аффилированных с ним физических и юридических лиц стоимостью 10 миллиардов рублей. Московский областной суд 29 июля оставил решение городского суда без изменения.

"Не согласившись с решениями нижестоящих судов, Шестун и соответчики по делу обратились с кассационными жалобами в Первый кассационный суд общей юрисдикции. Выслушав доводы сторон, Первый кассационный суд общей юрисдикции оставил кассационные жалобы без удовлетворения, а оспариваемые судебные акты без изменения", - говорится в сообщении.

Генпрокуратура в конце декабря утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Шестуна. Экс-глава района обвиняется по целому ряду статей УК РФ, в том числе в мошенничестве в особо крупном размере, отмывании денег и взяточничестве. Материалы направили на рассмотрение в Подольский городской суд Подмосковья, однако защита обжаловала это решение.

В частности, по версии следствия, Шестун в 2003-2018 годах через доверенных лиц создал 47 фирм, которым раздавал земельные участки вне конкурсных процедур и предоставлял бюджетные кредиты по минимальной ставке.