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Суд отклонил жалобу на изъятие имущества у Шестуна
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РИА Новости

Суд отклонил жалобу на изъятие имущества у Шестуна

19:52 13.01.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкБывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде
Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 13 янв - РИА Новости. Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове отклонил жалобу экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна на решение суда, удовлетворившего иск Генпрокуратуры об изъятии в доход государства имущества на 10 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба кассационного суда.
Красногорский городской суд Московской области 8 апреля 2019 года удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии в доход государства имущества экс-главы Серпуховского района Подмосковья и аффилированных с ним физических и юридических лиц стоимостью 10 миллиардов рублей. Московский областной суд 29 июля оставил решение городского суда без изменения.
"Не согласившись с решениями нижестоящих судов, Шестун и соответчики по делу обратились с кассационными жалобами в Первый кассационный суд общей юрисдикции. Выслушав доводы сторон, Первый кассационный суд общей юрисдикции оставил кассационные жалобы без удовлетворения, а оспариваемые судебные акты без изменения", - говорится в сообщении.
Генпрокуратура в конце декабря утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Шестуна. Экс-глава района обвиняется по целому ряду статей УК РФ, в том числе в мошенничестве в особо крупном размере, отмывании денег и взяточничестве. Материалы направили на рассмотрение в Подольский городской суд Подмосковья, однако защита обжаловала это решение.
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В частности, по версии следствия, Шестун в 2003-2018 годах через доверенных лиц создал 47 фирм, которым раздавал земельные участки вне конкурсных процедур и предоставлял бюджетные кредиты по минимальной ставке.
Бывший чиновник вину не признает и считает, что его уголовное преследование связано с его намерением переизбраться главой района. Перед задержанием бывший глава района записывал видеообращение к президенту Владимиру Путину, в котором жаловался на давление и угрозы, но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков впоследствии заявлял, что ему "нечего сказать по этой теме". Шестун находится под стражей.
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Александр ШестунГенеральная прокуратура РФМосковский областной судМосковская областьРоссияПроисшествия
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