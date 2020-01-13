Нетаньяху направил письмо осужденной в России израильтянке Иссахар

"Граждане Израиля думают о тебе. Мы никого не оставим на произвол судьбы, это касается и твоего случая. Государство Израиль и я прикладываем постоянные усилия, чтобы освободить тебя. Мы находимся в контакте с твоей семьей, и в каждом разговоре с ними (членами семьи - ред.) мы подчёркиваем наше стремление вернуть тебя домой как можно быстрее ", - говорится в письме, скан и цитата которого опубликованы в официальном Twitter главы правительства.

Письмо датируется 2 января и подписано лично премьером.

В середине декабря Московский областной суд подтвердил законность приговора израильтянке Нааме Иссахар, получившей 7,5 года лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. Ее задержали 9 апреля в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево", где она делала пересадку по пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке девушки были обнаружены 9,6 грамма гашиша.

Сама Иссахар призналась, что перевозила гашиш, но в личных целях и без умысла контрабанды.