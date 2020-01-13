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Нетаньяху направил письмо осужденной в России израильтянке Иссахар
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РИА Новости

Нетаньяху направил письмо осужденной в России израильтянке Иссахар

19:51 13.01.2020 (обновлено: 19:52 13.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей ДружининПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 4 апреля 2019
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 4 апреля 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 янв - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направил осуждённой в РФ израильтянке Нааме Иссахар письмо, в котором заверил, что он лично и весь Израиль прилагают усилия, чтобы вернуть ее домой.
"Граждане Израиля думают о тебе. Мы никого не оставим на произвол судьбы, это касается и твоего случая. Государство Израиль и я прикладываем постоянные усилия, чтобы освободить тебя. Мы находимся в контакте с твоей семьей, и в каждом разговоре с ними (членами семьи - ред.) мы подчёркиваем наше стремление вернуть тебя домой как можно быстрее ", - говорится в письме, скан и цитата которого опубликованы в официальном Twitter главы правительства.
Письмо датируется 2 января и подписано лично премьером.
В середине декабря Московский областной суд подтвердил законность приговора израильтянке Нааме Иссахар, получившей 7,5 года лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. Ее задержали 9 апреля в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево", где она делала пересадку по пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке девушки были обнаружены 9,6 грамма гашиша.
Сама Иссахар призналась, что перевозила гашиш, но в личных целях и без умысла контрабанды.
Защита Иссахар подала жалобу на приговор в ЕСПЧ и начала подготовку кассационной жалобы на приговор и апелляционное определение, которая будет подана в Первый кассационный суд общей юрисдикции.
Европейский Суд по Правам Человека
25 декабря 2019, 14:57
Защита израильтянки Иссахар обжалует приговор в ЕСПЧ
6972321133
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Наама ИссахарБиньямин НетаньяхуИзраильВ мире
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