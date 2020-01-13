Трамп похвалил иранских протестующих, отказавшихся топтать флаг США

ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп похвалил иранских протестующих за то, что они отказались топтать флаг США и вместо этого обошли его стороной.
"Вот это да! Замечательные иранские протестующие отказались наступить или каким-либо образом очернить наш великий американский флаг. Его поставили на улицу, чтобы они растоптали его, и вместо этого они обошли вокруг него. Большой прогресс!" - написал Трамп у себя в Twitter.
Iranian protestors refuse to walk over Israeli and American flag, shaming the few who did chanting “you have no honor” #iran #Protest #Israel #USA pic.twitter.com/uLTWe1icr3— Obaidi (@Mohamed_Obaidi) January 13, 2020
В Иране накануне прошли акции протеста после крушения украинского Boeing, который был сбит иранскими военными на фоне резкого обострения отношений с США.
Ранее Трамп в Twitter на фарси поддержал протестующих в Иране. А советник Трампа по нацбезопасности Роберт О`Брайен заявил, что Иран сейчас находится под максимальным давлением, он подавляется и будет вынужден сесть за стол переговоров.