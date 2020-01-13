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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-13T19:46+0300
https://ria.ru/20200113/1563379799.html
Трамп похвалил иранских протестующих, отказавшихся топтать флаг США
https://cdn24.img.ria.ru/images/155907/83/1559078335_0:0:3071:1728_1036x0_80_0_0_ff4f726903ae58c19315b653a1ff1c54.jpg
РИА Новости

Трамп похвалил иранских протестующих, отказавшихся топтать флаг США

19:45 13.01.2020 (обновлено: 19:46 13.01.2020)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп похвалил иранских протестующих за то, что они отказались топтать флаг США и вместо этого обошли его стороной.
"Вот это да! Замечательные иранские протестующие отказались наступить или каким-либо образом очернить наш великий американский флаг. Его поставили на улицу, чтобы они растоптали его, и вместо этого они обошли вокруг него. Большой прогресс!" - написал Трамп у себя в Twitter.
В Иране накануне прошли акции протеста после крушения украинского Boeing, который был сбит иранскими военными на фоне резкого обострения отношений с США.
Ранее Трамп в Twitter на фарси поддержал протестующих в Иране. А советник Трампа по нацбезопасности Роберт О`Брайен заявил, что Иран сейчас находится под максимальным давлением, он подавляется и будет вынужден сесть за стол переговоров.
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