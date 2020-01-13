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Моргулов обсудил с замглавы МИД КНР ситуацию на Корейском полуострове
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РИА Новости

Моргулов обсудил с замглавы МИД КНР ситуацию на Корейском полуострове

19:44 13.01.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов
Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов обсудил с заместителем министра иностранных дел КНР Ло Чжаохуэем обстановку вокруг Корейского полуострова и наращивание координации усилий России и Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Консультации состоялись 13 января.
"Обсуждались обстановка вокруг Корейского полуострова и ряд других тем, касающихся наращивания координации усилий России и Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе в интересах укрепления стабильности в этой части мира, политико-дипломатического урегулирования конфликтных ситуаций, формирования региональной системы равной и неделимой безопасности и устойчивого развития", - говорится в сообщении МИД РФ.
Отмечается, что была достигнута договоренность о поддержании плотного контакта между внешнеполитическими ведомствами двух стран по данным вопросам.
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