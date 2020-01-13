Моргулов обсудил с замглавы МИД КНР ситуацию на Корейском полуострове

"Обсуждались обстановка вокруг Корейского полуострова и ряд других тем, касающихся наращивания координации усилий России и Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе в интересах укрепления стабильности в этой части мира, политико-дипломатического урегулирования конфликтных ситуаций, формирования региональной системы равной и неделимой безопасности и устойчивого развития", - говорится в сообщении МИД РФ.