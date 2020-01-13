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Глава МЧС наградил замглавы редакции РИА Новости Виктора Бельцова
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РИА Новости

Глава МЧС наградил замглавы редакции РИА Новости Виктора Бельцова

19:44 13.01.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковЗаместитель руководителя редакции происшествий Объединенной редакции новостей РИА Новости Виктор Бельцов
Заместитель руководителя редакции происшествий Объединенной редакции новостей РИА Новости Виктор Бельцов
© РИА Новости / Валерий Мельников
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Глава МЧС Евгений Зиничев поздравил и наградил журналистов в День российской печати, среди награжденных - замруководителя редакции силовых ведомств РИА Новости Виктор Бельцов, сообщила пресс-служба министерства.
День российской печати учрежден постановлением президиума Верховного совета Российской Федерации в 1991 году, 13 декабря является привязкой к исторической дате - началу издания первой российской печатной газеты "Ведомости".
Зиничев на встрече с журналистами отметил, что за долгие годы в МЧС сформировалась настоящая команда журналистов, которые вместе со спасателями и пожарными работают в зоне ЧС и формируют культуру безопасности.
"Благодаря вашей деятельности, граждане нашей страны узнают о работе спасательных подразделений и пожарных расчетов, об их участии в спасательных операциях. Ваш труд дает возможность рядовым гражданам по-другому взглянуть на происшествия и быть готовыми к ЧС", - приводит пресс-служба слова министра.
Добавляется, что среди награжденных - заместитель руководителя редакции силовых ведомств РИА Новости Виктор Бельцов. Зиничев вручил ему наручные часы "Спасатель".
Кроме того, наград были удостоены журналист радио Sputnik и сотрудники других СМИ.
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и специальный корреспондент МИА Россия сегодня Марина Рыбакова
18:17
Володин наградил дипломами корреспондентов МИА "Россия сегодня"
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