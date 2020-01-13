Глава МЧС наградил замглавы редакции РИА Новости Виктора Бельцова

День российской печати учрежден постановлением президиума Верховного совета Российской Федерации в 1991 году, 13 декабря является привязкой к исторической дате - началу издания первой российской печатной газеты "Ведомости".

Зиничев на встрече с журналистами отметил, что за долгие годы в МЧС сформировалась настоящая команда журналистов, которые вместе со спасателями и пожарными работают в зоне ЧС и формируют культуру безопасности.