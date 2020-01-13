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ЕП начал работу с минуты молчания по погибшим в авиакатастрофе в Иране
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РИА Новости

ЕП начал работу с минуты молчания по погибшим в авиакатастрофе в Иране

19:42 13.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗал заседаний Европарламента в Страсбурге
Зал заседаний Европарламента в Страсбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 13 янв - РИА Новости. Первая в 2020 году пленарная сессия Европарламента открылась в понедельник минутой молчания по погибшим пассажирам и членам экипажа украинского самолёта, потерпевшего крушение в Иране, свидетельствует трансляция из зала заседания, которое проходит в Страсбурге.
Глава Европарламента Давид Сассоли, начиная сессию, выразил соболезнования друзьям и членам семей тех, кто погиб в этой авиакатастрофе.
"Я прошу вас о минуте молчания", - сказал он, и депутаты поднялись со своих кресел.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. По официальным данным, погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
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Крушение украинского самолета в ИранеДавид СассолиЕвропарламентBoeing 737-800Международные авиалинии УкраиныВ мире
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