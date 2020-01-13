Стороны конфликта в Ливии намерены работать над стабилизацией ситуации

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Стороны Стороны конфликта Ливии намерены принять меры по стабилизации ситуации в Триполи и других городах страны, говорится в проекте соглашения на переговорах по Ливии.

Переговоры министров иностранных дел, обороны России и Турции с представителями противоборствующих сторон Ливии продолжались в Москве более шести часов. Основными вопросами были параметры и возможность подписания соглашения о перемирии между правительством национального согласия Ливии Файеза Сарраджа и главой Ливийской национальной армии маршалом Халифой Хафтаром . Оба политика прибыли ранее в Москву.

Многосторонние консультации по ливийскому урегулированию начались утром в понедельник в особняке МИД со встречи министров иностранных дел и обороны России и Турции в формате "2+2". Позже переговоры продолжились в формате отдельных встреч делегаций друг с другом.

"Участники межливийских мирных переговоров в Москве договорились… определить линию соприкосновения, обеспечивающую устойчивое прекращение огня, поддерживаемое принятием необходимых мер для стабилизации ситуации на земле и нормализации жизни в Триполи и других городах, прекращении всех агрессивных действий и перехода к согласованной деэскалации военной напряженности", - говорится в документе, который имеется в распоряжении РИА Новости.

Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь с 0.00 12 января и немедленно сесть за стол переговоров. Однако командующий ЛНА Халифа Хафтар сказал, что приветствует эту инициативу, но продолжит наступление на Триполи, которое ведет с апреля прошлого года. В свою очередь, глава международно признанного правительства национального единства Ливии Файез Саррадж заявлял в субботу во время визита в Италию, что приветствует инициативу о перемирии, но с условием отвода подразделений ЛНА.