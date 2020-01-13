Стороны конфликта в Ливии намерены работать над стабилизацией ситуации

Переговоры министров иностранных дел, обороны России и Турции с представителями противоборствующих сторон Ливии продолжались в Москве более шести часов. Основными вопросами были параметры и возможность подписания соглашения о перемирии между правительством национального согласия Ливии Файеза Сарраджа и главой Ливийской национальной армии маршалом Халифой Хафтаром. Оба политика прибыли ранее в Москву.
Многосторонние консультации по ливийскому урегулированию начались утром в понедельник в особняке МИД со встречи министров иностранных дел и обороны России и Турции в формате "2+2". Позже переговоры продолжились в формате отдельных встреч делегаций друг с другом.
"Участники межливийских мирных переговоров в Москве договорились… определить линию соприкосновения, обеспечивающую устойчивое прекращение огня, поддерживаемое принятием необходимых мер для стабилизации ситуации на земле и нормализации жизни в Триполи и других городах, прекращении всех агрессивных действий и перехода к согласованной деэскалации военной напряженности", - говорится в документе, который имеется в распоряжении РИА Новости.
Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь с 0.00 12 января и немедленно сесть за стол переговоров. Однако командующий ЛНА Халифа Хафтар сказал, что приветствует эту инициативу, но продолжит наступление на Триполи, которое ведет с апреля прошлого года. В свою очередь, глава международно признанного правительства национального единства Ливии Файез Саррадж заявлял в субботу во время визита в Италию, что приветствует инициативу о перемирии, но с условием отвода подразделений ЛНА.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Халифы Хафтара.