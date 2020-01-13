Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-13T19:22+0300
https://ria.ru/20200113/1563378729.html
В Красноярском крае экстренно сел вертолет Ми-26
https://cdn23.img.ria.ru/images/155237/45/1552374564_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_aee2bff86c2a83b4023a199e24d19783.jpg
РИА Новости

В Красноярском крае экстренно сел вертолет Ми-26

19:22 13.01.2020
956
© Пресс-служба холдинга "Вертолеты России" / Перейти в фотобанкТяжелый военно-транспортный вертолет Ми-26Т2В
Тяжелый военно-транспортный вертолет Ми-26Т2В
© Пресс-служба холдинга "Вертолеты России"
Перейти в фотобанк
Тяжелый военно-транспортный вертолет Ми-26Т2В. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Тяжелый транспортный вертолет Ми-26 совершил экстренную посадку в Красноярском крае из-за проблем с подшипником, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"В Назаровском районе экстренно приземлился вертолет Ми-26 одной из силовых структур. При полете загорелось табло неисправности подшипника", - сказал собеседник агентства.
По его словам, по предварительным данным, никто из находившихся на борту воздушного судна людей не пострадал. Обстоятельства инцидента выясняются.
Вертолет Ми-8
10 января, 12:49
Стало известно о состоянии детей из аварийно севшего Ми-8
503100
Обсудить 0
Ми-26Красноярский крайНазаровский районПроисшествия
Рекомендуем
Американские военные перед вылетом на Ближний Восток
США грозятся ограбить еще одну страну. Та задумалась о российских ЗРК
Чашка кофе и мозг
Ешь и умней. Какая пища нравится мозгу и от какой он страдает
Кадр из видео группы На-На на песню Зинаида
Врач прокомментировал падение модели Ксении Пунтус из окна
Автомобиль Следственного комитета РФ
Под Саратовом мужчина изнасиловал знакомую, доказывая верность подруге
Военнослужащий отдает честь у входа в казарму общевойсковой отдельной мотострелковой бригады Западного военного округа
В Подмосковье подняли по тревоге более 4,5 тысячи военнослужащих ЗВО
Участники фитнес-тренировки
Ученые выяснили, как поддерживать тонус мышц без упражнений
Полицейский автомобиль в аэропорту Хельсинки-Вантаа
В Хельсинки член экипажа Finnair выпал из самолета
Урок в школе
В России поменяют систему оплаты труда учителей
Актриса Рената Литвинова
Ренату Литвинову сбила машина в Москве
Модель Ксения Пунтус
Консьерж дома, где нашли Пунтус, рассказала о квартире внука Михалкова
Смартфон
Сотовые операторы начали повышать тарифы на связь
Место ДТП в Гатчинском районе Ленинградской области
В Ленинградской области столкнулись 15 машин
Кадр из видео группы На-На на песню Зинаида
Дворник рассказал, как нашел выпавшую из окна в Москве модель
Отказ от алкоголя
Нарколог рассказал, какие из поговорок про алкоголь правдивы
Принц Гарри с женой Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл пытаются усидеть на двух стульях
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:05В Подмосковье пять человек пострадали в ДТП с четырьмя автомобилями
21:54ООН призвала Иран к тщательному расследованию трагедии с Boeing
21:51Елизавета II согласилась с желанием принца Гарри начать "новую жизнь"
21:44В Госдуму внесли проект об изменении статуса детей-сирот
21:37В "Столото" ответили на обвинения в нечестном розыгрыше
21:27СМИ: США готовятся вывести Китай из списка валютных манипуляторов
20:55Воробьев исполнил мечту мальчика, оставленную на "Елке желаний"
20:25В России оценили планы Варшавы не отмечать 75-летие освобождения
20:24Эксперт назвал соглашение о перемирии в Ливии нежизнеспособным
20:18В Москве прошла трехсторонняя встреча по ситуации в Сирии
20:12Захарову удивил отказ Варшавы отмечать годовщину освобождения города
20:11МВД Грузии заподозрило Саакашвили в попытке свержения власти
20:08Демократ Кори Букер приостановил президентскую кампанию в США
20:07Иранский депутат назвал причину пуска ракеты по украинскому Boeing
20:03Эксперты рассказали, на что чаще всего жалуются туристы
19:59МИД Греции призвал признать незаконными соглашения Турции и ПНС Ливии
19:52Суд отклонил жалобу на изъятие имущества у Шестуна
19:51Нетаньяху направил письмо осужденной в России израильтянке Иссахар
19:45Трамп похвалил иранских протестующих, отказавшихся топтать флаг США
19:44Моргулов обсудил с замглавы МИД КНР ситуацию на Корейском полуострове
Лента новостейМолния