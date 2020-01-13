В Красноярском крае экстренно сел вертолет Ми-26

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Тяжелый транспортный вертолет Ми-26 совершил экстренную посадку в Красноярском крае из-за проблем с подшипником, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"В Назаровском районе экстренно приземлился вертолет Ми-26 одной из силовых структур. При полете загорелось табло неисправности подшипника", - сказал собеседник агентства.
По его словам, по предварительным данным, никто из находившихся на борту воздушного судна людей не пострадал. Обстоятельства инцидента выясняются.
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