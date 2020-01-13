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США ввели санкции против Плахотнюка
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РИА Новости

США ввели санкции против Плахотнюка

19:21 13.01.2020
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© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкЛидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк
Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. США внесли в санкционный список молдавского олигарха, экс-главу Демократической партии Владимира Плахотнюка за коррупционную деятельность, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Коррупционная деятельность Владимира Плахотнюка подорвала правовые основы и серьезно скомпрометировала независимость демократических институтов Молдавии. Сегодня я официально вношу его в санкционный список. США поддерживают Молдавию в ее борьбе против коррупции", - написал Помпео у себя в Twitter.

Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. На родине Плахотнюк проходит обвиняемым по двум делам, которые касаются отмывания денег в особо крупных размерах. В частности, он подозревается в том, что в 2013-2015 годах создал схему для отмывания через сеть экономических агентов 18 миллионов долларов и 3,5 миллионов евро.
В начале декабря президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что у Плахотнюка есть второй паспорт на имя Владислава Новака.
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Ранее пресс-служба Национального антикоррупционного центра сообщала, что правоохранительные органы Молдавии направили компетентным органам Румынии, США и Великобритании запрос об установлении местонахождения олигарха Владимира Плахотнюка, у которого, по их данным, есть документы на имя Владислава Новака. В ведомстве отметили, что в розыск по стране Плахотнюк был объявлен 10 октября. Запрос о международном розыске олигарха был передан в Центральный секретариат Интерпола 18 октября. А 5 ноября МВД Молдавии направил коллегам из Румынии запрос с просьбой подтвердить или опровергнуть, что с 25 по 28 октября Плахотнюк находился в румынском городе Яссы.
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Майк ПомпеоМВД МолдавииВладимир ПлахотнюкИгорь ДодонИнтерполМолдавияСШАВ мире
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