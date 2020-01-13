США ввели санкции против Плахотнюка

"Коррупционная деятельность Владимира Плахотнюка подорвала правовые основы и серьезно скомпрометировала независимость демократических институтов Молдавии. Сегодня я официально вношу его в санкционный список. США поддерживают Молдавию в ее борьбе против коррупции", - написал Помпео у себя в Twitter .

Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. На родине Плахотнюк проходит обвиняемым по двум делам, которые касаются отмывания денег в особо крупных размерах. В частности, он подозревается в том, что в 2013-2015 годах создал схему для отмывания через сеть экономических агентов 18 миллионов долларов и 3,5 миллионов евро.

Ранее пресс-служба Национального антикоррупционного центра сообщала, что правоохранительные органы Молдавии направили компетентным органам Румынии, США и Великобритании запрос об установлении местонахождения олигарха Владимира Плахотнюка, у которого, по их данным, есть документы на имя Владислава Новака. В ведомстве отметили, что в розыск по стране Плахотнюк был объявлен 10 октября. Запрос о международном розыске олигарха был передан в Центральный секретариат Интерпола 18 октября. А 5 ноября МВД Молдавии направил коллегам из Румынии запрос с просьбой подтвердить или опровергнуть, что с 25 по 28 октября Плахотнюк находился в румынском городе Яссы.