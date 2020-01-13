Турция надеется на установление режима перемирия в Ливии

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Анкара надеется, что премьер Правительства национального согласия Файез Саррадж и глава Ливийской национальной армии, маршал Халифа Хафтар возьмут на себя обязательства по перемирию в Ливии и можно будет перейти к политпроцессу, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
"Если завтра утром Хафтар подпишет этот документ (о перемирии), тогда в результате той инициативы, которую предложили два президента, мы добьемся того, что Саррадж и Хафтар необходимые обязательства на себя возьмут, продолжится режим перемирия, политический процесс в рамках усилий международного сообщества, в рамках ООН - мы приступим к политическому процессу", - заявил Чавушоглу по итогам переговоров глав МИД и минобороны России и Турции, а также сторон ливийского конфликта.
Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь с 0.00 12 января и немедленно сесть за стол переговоров. Однако командующий ЛНА Халифа Хафтар сказал, что приветствует эту инициативу, но продолжит наступление на Триполи, которое ведет с апреля прошлого года. В свою очередь, глава международно признанного правительства национального единства Ливии Файез Саррадж заявлял в субботу во время визита в Италию, что приветствует инициативу о перемирии, но с условием отвода подразделений ЛНА.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Халифы Хафтара.