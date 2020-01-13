Турция надеется на установление режима перемирия в Ливии

"Если завтра утром Хафтар подпишет этот документ (о перемирии), тогда в результате той инициативы, которую предложили два президента, мы добьемся того, что Саррадж и Хафтар необходимые обязательства на себя возьмут, продолжится режим перемирия, политический процесс в рамках усилий международного сообщества, в рамках ООН - мы приступим к политическому процессу", - заявил Чавушоглу по итогам переговоров глав МИД и минобороны России и Турции, а также сторон ливийского конфликта.

Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь с 0.00 12 января и немедленно сесть за стол переговоров. Однако командующий ЛНА Халифа Хафтар сказал, что приветствует эту инициативу, но продолжит наступление на Триполи, которое ведет с апреля прошлого года. В свою очередь, глава международно признанного правительства национального единства Ливии Файез Саррадж заявлял в субботу во время визита в Италию, что приветствует инициативу о перемирии, но с условием отвода подразделений ЛНА.