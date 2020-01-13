В РПЦ назвали идею снижения брачного возраста "шагом к педофилии"

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал "шагом к педофилии" обсуждаемые в России планы возможного понижения планки возраста вступления в брак.

"Это шаг к педофилии. Если сейчас за растление 16-летней ты получишь срок, то тогда - нет, уже по закону ей можно замуж выходить. Тут шито белыми нитками все", - сказал священник в эфире радио "Радонеж", отвечая на вопросы слушателей.

По мнению главы патриаршей комиссии, у некоторых народов, "среди южан", "вполне можно" было бы установить порог брачного возраста в 16 лет, однако, напомнил священник, "у нас, в России, - 18 лет". "А парням раньше 21 года я бы не разрешил, потому что у них в голове еще совершенно никаких нет устоев. Надо, чтобы все это устоялось", - добавил Смирнов.

В целом представитель Русской церкви считает, что причиной того, что подрастающее поколение в стране все раньше вступает во "взрослые" отношения, является отход от традиционных нравственных ценностей.

"Другое дело - на Кавказе или в Закавказье: ну, там тебя братья, отец "зарежут" просто, и все. Вот тебе и погулял... А здесь уже народ-то расхристан полностью, никаких ни устоев, сама дочка будет каблучком топать, который мама ей купила, 12 сантиметров, и говорить: "Я хочу, это моя жизнь, я право имею, это мой выбор, вы все террористы, экстремисты и так далее", - сказал отец Димитрий.

Ранее был опубликован план законопроектной деятельности правительства на 2020 год, из которого следует, что Минюст планирует скорректировать возраст вступления в брак. Ведомство намерено внести изменения в статью 13 Семейного кодекса и статью 26 федерального закона "Об актах гражданского состояния". В частности, планируется скорректировать брачный возраст и уточнить основания, по которым несовершеннолетние могут вступить в брак. В Госдуму законопроект планируют внести в феврале 2021 года.