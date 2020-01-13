Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2020-01-13T19:15+0300
https://ria.ru/20200113/1563378413.html
В РПЦ назвали идею снижения брачного возраста "шагом к педофилии"
https://cdn24.img.ria.ru/images/155687/88/1556878816_0:325:2709:1849_1036x0_80_0_0_a809362902f8fb7e0ec18882f455484a.jpg
РИА Новости

В РПЦ назвали идею снижения брачного возраста "шагом к педофилии"

19:15 13.01.2020
532
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПротоиерей Дмитрий Смирнов
Протоиерей Дмитрий Смирнов
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал "шагом к педофилии" обсуждаемые в России планы возможного понижения планки возраста вступления в брак.
"Это шаг к педофилии. Если сейчас за растление 16-летней ты получишь срок, то тогда - нет, уже по закону ей можно замуж выходить. Тут шито белыми нитками все", - сказал священник в эфире радио "Радонеж", отвечая на вопросы слушателей.
По мнению главы патриаршей комиссии, у некоторых народов, "среди южан", "вполне можно" было бы установить порог брачного возраста в 16 лет, однако, напомнил священник, "у нас, в России, - 18 лет". "А парням раньше 21 года я бы не разрешил, потому что у них в голове еще совершенно никаких нет устоев. Надо, чтобы все это устоялось", - добавил Смирнов.
В целом представитель Русской церкви считает, что причиной того, что подрастающее поколение в стране все раньше вступает во "взрослые" отношения, является отход от традиционных нравственных ценностей.
Литургия в храме Христа Спасителя. 20 ноября 2017
4 сентября 2018, 20:07Религия и мировоззрение
РПЦ: решение Константинополя разрешить священникам второй брак неканонично
"Другое дело - на Кавказе или в Закавказье: ну, там тебя братья, отец "зарежут" просто, и все. Вот тебе и погулял... А здесь уже народ-то расхристан полностью, никаких ни устоев, сама дочка будет каблучком топать, который мама ей купила, 12 сантиметров, и говорить: "Я хочу, это моя жизнь, я право имею, это мой выбор, вы все террористы, экстремисты и так далее", - сказал отец Димитрий.
Ранее был опубликован план законопроектной деятельности правительства на 2020 год, из которого следует, что Минюст планирует скорректировать возраст вступления в брак. Ведомство намерено внести изменения в статью 13 Семейного кодекса и статью 26 федерального закона "Об актах гражданского состояния". В частности, планируется скорректировать брачный возраст и уточнить основания, по которым несовершеннолетние могут вступить в брак. В Госдуму законопроект планируют внести в феврале 2021 года.
Самый молодой депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) уже поддержал идею скорректировать в России возраст для вступления в брак - по его мнению, необходимо предоставить больше прав 16-летним, так как в настоящее время дети взрослеют гораздо быстрее, чем 50-100 лет назад.
5711215
Обсудить 4
Религия и мировоззрениеРусская православная церковьрелигия
Рекомендуем
Американские военные перед вылетом на Ближний Восток
США грозятся ограбить еще одну страну. Та задумалась о российских ЗРК
Чашка кофе и мозг
Ешь и умней. Какая пища нравится мозгу и от какой он страдает
Военнослужащий отдает честь у входа в казарму общевойсковой отдельной мотострелковой бригады Западного военного округа
В Подмосковье подняли по тревоге более 4,5 тысячи военнослужащих ЗВО
Автомобиль Следственного комитета РФ
Под Саратовом мужчина изнасиловал знакомую, доказывая верность подруге
Кадр из видео группы На-На на песню Зинаида
Врач объяснил падение модели Ксении Пунтус из окна
Участники фитнес-тренировки
Ученые выяснили, как поддерживать тонус мышц без упражнений
Актриса Рената Литвинова
Ренату Литвинову сбила машина в Москве
Урок в школе
В России поменяют систему оплаты труда учителей
Модель Ксения Пунтус
Консьерж дома, где нашли Пунтус, рассказала о квартире внука Михалкова
Смартфон
Сотовые операторы начали повышать тарифы на связь
Кадр из видео группы На-На на песню Зинаида
Дворник рассказал, как нашел выпавшую из окна в Москве модель
Принц Гарри с женой Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл пытаются усидеть на двух стульях
Отказ от алкоголя
Нарколог рассказал, какие из поговорок про алкоголь правдивы
Школьные рюкзаки
В России изменят систему оплаты труда учителей
Здание Государственной Думы РФ в Москве
В ГД предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:05В Подмосковье пять человек пострадали в ДТП с четырьмя автомобилями
21:54ООН призвала Иран к тщательному расследованию трагедии с Boeing
21:51Елизавета II согласилась с желанием принца Гарри начать "новую жизнь"
21:44В Госдуму внесли проект об изменении статуса детей-сирот
21:37В "Столото" ответили на обвинения в нечестном розыгрыше
21:27СМИ: США готовятся вывести Китай из списка валютных манипуляторов
20:55Воробьев исполнил мечту мальчика, оставленную на "Елке желаний"
20:25В России оценили планы Варшавы не отмечать 75-летие освобождения
20:24Эксперт назвал соглашение о перемирии в Ливии нежизнеспособным
20:18В Москве прошла трехсторонняя встреча по ситуации в Сирии
20:12Захарову удивил отказ Варшавы отмечать годовщину освобождения города
20:11МВД Грузии заподозрило Саакашвили в попытке свержения власти
20:08Демократ Кори Букер приостановил президентскую кампанию в США
20:07Иранский депутат назвал причину пуска ракеты по украинскому Boeing
20:03Эксперты рассказали, на что чаще всего жалуются туристы
19:59МИД Греции призвал признать незаконными соглашения Турции и ПНС Ливии
19:52Суд отклонил жалобу на изъятие имущества у Шестуна
19:51Нетаньяху направил письмо осужденной в России израильтянке Иссахар
19:45Трамп похвалил иранских протестующих, отказавшихся топтать флаг США
19:44Моргулов обсудил с замглавы МИД КНР ситуацию на Корейском полуострове
Лента новостейМолния