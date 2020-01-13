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Стороны конфликта в Ливии откажутся от всех наступательных действий
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РИА Новости

Стороны конфликта в Ливии откажутся от всех наступательных действий

19:00 13.01.2020
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© REUTERS / Ismail Zitouny/File PhotoСгоревший танк, принадлежавший войскам армии Халифы Хафтара к югу от Триполи
Сгоревший танк, принадлежавший войскам армии Халифы Хафтара к югу от Триполи
© REUTERS / Ismail Zitouny/File Photo
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Стороны конфликта в Ливии планируют отказаться от всех наступательных военных действий в отношении друг друга, говорится в проекте итогового соглашения на переговорах по Ливии, который имеется в распоряжении РИА Новости.
"Участники межливийских мирных переговоров в Москве договорились... положить конец всем наступательным действиям и стремиться к деэскалации военных действий по всем направлениям", - говорится в документе, который имеется в распоряжении РИА Новости.
Переговоры министров иностранных дел, обороны России и Турции с представителями противоборствующих сторон Ливии продолжались в Москве более шести часов, передавал ранее корреспондент РИА Новости. Основными вопросами являются параметры и возможность подписания соглашения о перемирии между Правительством национального согласия Ливии Файеза Сарраджа и главой Ливийской национальной армии маршалом Халифой Хафтаром. Оба политика прибыли ранее в Москву.
Многосторонние консультации по ливийскому урегулированию начались утром в понедельник в особняке МИД со встречи министров иностранных дел и обороны России и Турции в формате "2+2". Позже переговоры продолжились в формате отдельных встреч делегаций друг с другом.
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