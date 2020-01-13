Стороны конфликта в Ливии откажутся от всех наступательных действий

"Участники межливийских мирных переговоров в Москве договорились... положить конец всем наступательным действиям и стремиться к деэскалации военных действий по всем направлениям", - говорится в документе, который имеется в распоряжении РИА Новости.

Многосторонние консультации по ливийскому урегулированию начались утром в понедельник в особняке МИД со встречи министров иностранных дел и обороны России и Турции в формате "2+2". Позже переговоры продолжились в формате отдельных встреч делегаций друг с другом.