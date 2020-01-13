Асад посмертно наградил Сулеймани орденом почета

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад посмертно наградил иранского генерала Касема Сулеймани орденом почета, сообщает иранское агентство Tasnim со ссылкой на заявление премьер-министра Сирии.
"Награждение этим орденом свидетельствует о глубоком уважении президента Сирии к генералу Сулеймани и его братьям в Исламской Республике Иран", - приводит агентство слова премьер-министра Сирии Имада Хамиса на встрече с первым вице-президентом Ирана Эсхаком Джахангири в Тегеране.
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана – силами специального назначения "Аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря.