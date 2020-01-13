Асад посмертно наградил Сулеймани орденом почета

"Награждение этим орденом свидетельствует о глубоком уважении президента Сирии к генералу Сулеймани и его братьям в Исламской Республике Иран", - приводит агентство слова премьер-министра Сирии Имада Хамиса на встрече с первым вице-президентом Ирана Эсхаком Джахангири в Тегеране.