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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-13T18:59+0300
https://ria.ru/20200113/1563377848.html
Асад посмертно наградил Сулеймани орденом почета
https://cdn23.img.ria.ru/images/156311/76/1563117636_0:164:3059:1885_1036x0_80_0_0_ae196dc9b67fada32667ecb1022c174e.jpg
РИА Новости

Асад посмертно наградил Сулеймани орденом почета

18:59 13.01.2020
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© РИА Новости / Антон БыстровИзображения и плакаты генерала КСИР Касема Сулеймани на улицах Тегерана
Изображения и плакаты генерала КСИР Касема Сулеймани на улицах Тегерана
© РИА Новости / Антон Быстров
Изображения и плакаты генерала КСИР Касема Сулеймани на улицах Тегерана. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад посмертно наградил иранского генерала Касема Сулеймани орденом почета, сообщает иранское агентство Tasnim со ссылкой на заявление премьер-министра Сирии.
"Награждение этим орденом свидетельствует о глубоком уважении президента Сирии к генералу Сулеймани и его братьям в Исламской Республике Иран", - приводит агентство слова премьер-министра Сирии Имада Хамиса на встрече с первым вице-президентом Ирана Эсхаком Джахангири в Тегеране.
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана – силами специального назначения "Аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря.
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